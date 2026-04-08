Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Kıdem tazminatı alamayabilirsiniz! Ahmet Kıvanç çalışanlar için kritik detaya dikkat çekti

KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 11:56
1
Kıdem tazminatı alamayabilirsiniz! Ahmet Kıvanç çalışanlar için kritik detaya dikkat çekti

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli bir detay pek çok vatandaş tarafından bilinmiyor. Bu çerçeve çalışanlar, yıllarca hizmet verseler bile kıdem tazminatı hakkından yararlanamıyor. 

İşten çıkarılmaları halinde ise farklı tazminat hükümleri uygulanıyor.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç,  Borçlar Kanunu'na tabi işçilerin haklarını yazdı. İşte o kanundan birçok vatandaşı ilgilendiren çok önemli detaylar...


 

2
Kıdem tazminatı alamayabilirsiniz! Ahmet Kıvanç çalışanlar için kritik detaya dikkat çekti

KIDEM TAZMİNATI MESELESİ 

İş hayatında çalışanların tabi olduğu mevzuat, hak ve yükümlülükler açısından önemli farklar doğuruyor. Özellikle Türk Borçlar Kanunu kapsamında çalışan işçiler, diğer iş kanunlarına tabi çalışanlara kıyasla bazı temel haklardan yararlanamıyor. Bu farklılıkların başında kıdem tazminatı geliyor.

3
Kıdem tazminatı alamayabilirsiniz! Ahmet Kıvanç çalışanlar için kritik detaya dikkat çekti

BORÇLAR KANUNU 

Borçlar Kanunu’na tabi çalışan işçilerin kıdem tazminatı hakkı bulunmuyor. İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu kapsamındaki çalışanlar belirli şartları sağladıklarında bu haktan yararlanabilirken, Borçlar Kanunu kapsamındakiler için farklı bir sistem uygulanıyor.

4
Kıdem tazminatı alamayabilirsiniz! Ahmet Kıvanç çalışanlar için kritik detaya dikkat çekti

Bunun yerine bu çalışanlar için farklı tazminat türleri devreye giriyor. İş sözleşmesinin haksız şekilde feshedilmesi halinde işçi, ihbar süresi kadar tazminat talep edebiliyor. Eğer sözleşme belirli süreliyse ve süresi dolmadan feshedilirse, işçi kalan süreye ilişkin ücretini isteyebiliyor. Ayrıca hakim tarafından belirlenmek üzere ek tazminat da söz konusu olabiliyor.

5
kıdem tazminatı

KÖTÜ NİYET TAZMİNATI 

İşverenin fesih hakkını kötüye kullanması durumunda ise Borçlar Kanunu’na tabi işçiler için önemli bir güvence bulunuyor. Bu durumda işveren, işçiye ihbar süresine ait ücretin üç katı tutarında kötü niyet tazminatı ödemek zorunda kalıyor. Bu düzenleme, kıdem tazminatı hakkı bulunmayan işçiler açısından bir denge unsuru olarak öne çıkıyor.

6
Kıdem tazminatı alamayabilirsiniz! Ahmet Kıvanç çalışanlar için kritik detaya dikkat çekti

ÖLÜM HALİNDE SINIRLI ÖDEME 

Borçlar Kanunu kapsamındaki bir işçinin hayatını kaybetmesi halinde ise işverenin yükümlülüğü sınırlı tutuluyor. İşveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere bir aylık ücret tutarında ödeme yapmakla yükümlü oluyor. Eğer işçinin çalışma süresi beş yılı aşmışsa bu tutar iki aylık ücret olarak uygulanıyor. Bu durum, İş Kanunu kapsamındaki çalışanlardan farklı olarak kıdem tazminatının mirasçılara devredilmemesi anlamına geliyor.

7
borçlar kanunu

İHBAR SÜRELERİ DE FARKLI 

Borçlar Kanunu’na tabi çalışanlar için ihbar süreleri de İş Kanunu’na göre daha sınırlı. Çalışma süresi bir yıla kadar olan işçiler için iki hafta, bir ile beş yıl arası çalışanlar için dört hafta, beş yıldan uzun süre çalışanlar için ise altı hafta ihbar süresi uygulanıyor. Bu sürelere uyulmaması halinde taraflar, karşı tarafa ihbar süresine karşılık gelen ücret tutarında tazminat ödemekle yükümlü oluyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.