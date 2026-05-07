Babasını bombayla havaya uçuracaktı! Miras için kanlı plan: Cani evladın cezası belli oldu

Mardin'de 2 yıl önce miras için babasını patlayıcıyla öldürmek isteyen Polat E. ve para karşılığında ona yardım eden 3 sanık hakim karşısına çıktı. Oğlu tarafından öldürülmek istenen baba oğlunun tahliyesini isterken, 3 sanık, 7 yıl 1 aydan 17 yıl 6 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 10:55

'in ilçesinde Polat E. 2 yıl önce miras için, aracına patlayıcı madde koyduğu babasını öldürmek istedi. Korkunç olayın ardından tutuklanan Polat E. ve 3 sanık hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklardan Mehmet E'nin oğlu Polat E. ile arkadaşları Abas A. ve Baran A. ise duruşmada savunma yaparken, baba oğlunun tahliyesini istedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin üzerlerine isnat edilen suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tahliye talebinde bulundu.

BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI, MAHKEME CEZA VERDİ

Mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından tutuklu sanıklar Polat E'ye 17 yıl 6 ay, Abas A'ya 17 yıl 4 ay ve Baran A'ya 13 yıl 4 ay hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, tutuklu sanık Berkant K'yi ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı, tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesini kararlaştırdı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 30 Haziran 2024'te, Polat E. para karşılığında 3 arkadaşıyla babasının aracına patlayıcı düzeneği yerleştirmiş, baba Mehmet E. fark ettiği poşetteki patlayıcıyı evinin önündeki metruk binaya atmış, patlayıcı infilak etmişti.

