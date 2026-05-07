Fenerbahçe’de nefesler tutuldu, gözler Haziran ayında yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’a kilitlendi. Mevcut başkan Sadettin Saran’ın kurmaylarıyla yaptığı toplantı sonrası aday olmama kararı almasıyla kartlar yeniden karılırken, yarışın rengi de netleşmeye başladı. Şu anki tabloda Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için kolları sıvamış durumda.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Aziz Yıldırım kendisini adaylığa iten kırılma noktasını açıkladı! 'Bardağı taşıran son damla...' Fenerbahçe'de yaklaşan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi Aziz Yıldırım, adaylık kararını, aile değerlerine yapılan saldırı ve camia içindeki kutuplaşmayı bitirme misyonuyla açıkladı. Mevcut başkan Sadettin Saran'ın kurmaylarıyla yaptığı toplantı sonrası aday olmama kararı almasıyla kartlar yeniden karıldı. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için yarışacak. Barış Göktürk, Aziz Yıldırım lehine adaylıktan çekildi. Mehmet Ali Aydınlar yarışta yer almayacağını duyurdu. Aziz Yıldırım'ı adaylığa iten asıl etkenin, bazı çevrelerin kızı Yaz Yıldırım'ı hedef alması olduğu belirtildi. Yıldırım, öncelikli hedefinin camianın birleşmesi olduğunu vurguladı. Aziz Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar ile görüştüğü iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Sürecin başında adaylığını duyuran Barış Göktürk, Aziz Yıldırım lehine çekildiğini açıklarken; Mehmet Ali Aydınlar da yarışta yer almayacağını resmen duyurdu.

"KIZIMIN HEDEF ALINMASI BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU"

Türkiye Gazetesi’nden Tahir Kum’a özel açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, adaylık sürecini başlatan asıl etkenin "ailevi değerlerine yapılan saldırı" olduğunu dile getirdi. Bir süredir kulübün gidişatını yakından takip ettiğini belirten Yıldırım, kararın kesinleştiği o anı şu sözlerle özetledi: "Gelinen nokta maalesef hiç iç açıcı değil. Ancak adaylığımı kesinleştiren olay, bazı çevrelerin kızım Yaz Yıldırım’ı hedef alması oldu. Bu bana karşı yapılan bilinçli bir eylemdi. Benim hedef alınmam normaldir ama kızımın bu işe karıştırılması çizgiyi aştı. O gün 'Bu iş bitti' dedim ve arkadaşlarımla çalışmaya başladım."

"MESELE KOLTUK DEĞİL, FENERBAHÇE’NİN BİRLEŞMESİ"

Başkanlık koltuğuna oturmaktan ziyade camiadaki kutuplaşmayı bitirmeyi misyon edindiğini söyleyen Yıldırım, "birleştirici güç" vurgusu yaptı. Fenerbahçe’nin son yıllarda çok fazla bölündüğünü ifade eden tecrübeli isim, "Öncelikli hedefim birleşmedir. Camianın bir ağabeyi olarak herkesi 'ocu, bucu' olmayı bırakıp sadece Fenerbahçeli olmaya davet ediyorum. Bu parçalanmayı ancak biz ortadan kaldırabiliriz" diyerek sağduyu çağrısında bulundu.

AYDINLAR İDDİALARINA SON NOKTA

Kamuoyunda kulaktan kulağa yayılan "Mehmet Ali Aydınlar ile bir araya geldi" iddialarına da değinen Aziz Yıldırım, bu söylentileri kesin bir dille yalanladı. Aydınlar ile son dönemde herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini belirten Yıldırım, bu yöndeki haberlerin tamamen asılsız olduğunun altını çizdi.