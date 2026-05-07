Konyaspor mağlubiyeti sonrası olanlar oldu! Beşiktaş'ta büyük temizlik: 5 futbolcu için ayrılık kararı çıktı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda hedeflerinden uzak kalan Beşiktaş, önümüzdeki sezonun kadrosunu şekillendirmek için vakit kaybetmeden kolları sıvadı. Yaz transfer dönemine köklü bir revizyonla girmeye hazırlanan siyah-beyazlılarda, kiralık sözleşmesi sona erecek oyuncuların geleceği netlik kazandı.
Yönetimin performansa dayalı yaptığı değerlendirme sonucunda, kiralık statüsündeki 5 ismin büyük bir kısmıyla yolların ayrılması kararlaştırıldı.
Sezon başı ve ara transfer döneminde büyük umutlarla kadroya dahil edilen dört futbolcunun biletinin kesildiği öğrenildi. Kulüplerine geri dönecek olan oyuncuların performans tablosu ise beklentilerin altında kaldı.
Fenerbahçe’den kiralanan milli oyuncu Cengiz Ünder, çıktığı 28 maçta 5 gol ve 4 asistlik bir katkı sağlasa da süreklilik yakalayamadığı için bonservisi alınmayacak.
Nottingham Forest’tan takıma katılan Portekizli yıldız Jota Silva, 21 maçlık performansında 4 gol ve 1 asiste imza atabildi. Inter’den orta sahaya takviye olarak gelen Arnavut futbolcu Kristjan Asllani, 15 karşılaşmada 2 gol ve 2 asist üretti. Devre arasında Roma'dan kaleyi devralması için getirilen Kolombiyalı eldiven Devis Vazquez, yalnızca 1 maçta şans bulabildi.
Beşiktaş yönetiminin, maliyet ve performans dengesini gözeterek bu 4 ismin satın alma opsiyonlarını kullanmama kararı aldığı belirtildi.
Takımın en golcü kiralık ismi olan El Bilal Toure konusunda ise belirsizlik hakim olsa da ibre ayrılıktan yana. Malili forvet, siyah-beyazlı formayla ter döktüğü 24 maçta 7 gol ve 5 asistlik dikkat çeken bir istatistik yakaladı.
Ancak futbolcunun sözleşmesinde yer alan 15 milyon euroluk yüksek satın alma opsiyonu, Beşiktaş yönetiminin geri adım atmasına neden oluyor. Mevcut ekonomik şartlarda bu bedeli ödemeye sıcak bakmayan kurmayların, Toure ile de sezon sonunda yolları ayırması bekleniyor.