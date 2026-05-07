Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Konyaspor mağlubiyeti sonrası olanlar oldu! Beşiktaş'ta büyük temizlik: 5 futbolcu için ayrılık kararı çıktı!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yönetim, hayal kırıklığıyla geçen sezonun ardından kadro planlaması için düğmeye bastı. Satın alma opsiyonuyla kiralanan futbolcuların büyük çoğunluğuyla vedalaşılıyor. İşte o isimler...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 09:39

Trendyol ve Ziraat Türkiye Kupası’nda hedeflerinden uzak kalan Beşiktaş, önümüzdeki sezonun kadrosunu şekillendirmek için vakit kaybetmeden kolları sıvadı. Yaz transfer dönemine köklü bir revizyonla girmeye hazırlanan siyah-beyazlılarda, kiralık sözleşmesi sona erecek oyuncuların geleceği netlik kazandı.

Kiralık statüsündeki Cengiz Ünder, Jota Silva, Kristjan Asllani ve Devis Vazquez'in bonservis opsiyonları kullanılmayacak.
Cengiz Ünder, 28 maçta 5 gol ve 4 asist yaptı ancak süreklilik yakalayamadı.
Jota Silva, 21 maçta 4 gol ve 1 asist, Kristjan Asllani ise 15 maçta 2 gol ve 2 asist üretti.
Devis Vazquez sadece 1 maçta forma şansı buldu.
El Bilal Toure'nin 15 milyon euroluk yüksek satın alma opsiyonu nedeniyle Beşiktaş'ın yolları ayırması bekleniyor.
Yönetimin performansa dayalı yaptığı değerlendirme sonucunda, kiralık statüsündeki 5 ismin büyük bir kısmıyla yolların ayrılması kararlaştırıldı.

DÖRT YILDIZ İÇİN GERİ SAYIM: OPSİYONLAR KULLANILMAYACAK

Sezon başı ve ara transfer döneminde büyük umutlarla kadroya dahil edilen dört futbolcunun biletinin kesildiği öğrenildi. Kulüplerine geri dönecek olan oyuncuların performans tablosu ise beklentilerin altında kaldı.

CENGİZ ÜNDER İÇİN YOLUN SONU

Fenerbahçe’den kiralanan milli oyuncu Cengiz Ünder, çıktığı 28 maçta 5 gol ve 4 asistlik bir katkı sağlasa da süreklilik yakalayamadığı için bonservisi alınmayacak.

JOTA SİLVA, ASLLANİ VE DEVİS VAZQUEZ İSTENİLENİ VEREMEDİ

Nottingham Forest’tan takıma katılan Portekizli yıldız Jota Silva, 21 maçlık performansında 4 gol ve 1 asiste imza atabildi. Inter’den orta sahaya takviye olarak gelen Arnavut futbolcu Kristjan Asllani, 15 karşılaşmada 2 gol ve 2 asist üretti. Devre arasında Roma'dan kaleyi devralması için getirilen Kolombiyalı eldiven Devis Vazquez, yalnızca 1 maçta şans bulabildi.

Beşiktaş yönetiminin, maliyet ve performans dengesini gözeterek bu 4 ismin satın alma opsiyonlarını kullanmama kararı aldığı belirtildi.

EL BİLAL TOURE’DE "15 MİLYON EURO" ENGELİ

Takımın en golcü kiralık ismi olan El Bilal Toure konusunda ise belirsizlik hakim olsa da ibre ayrılıktan yana. Malili forvet, siyah-beyazlı formayla ter döktüğü 24 maçta 7 gol ve 5 asistlik dikkat çeken bir istatistik yakaladı.

Ancak futbolcunun sözleşmesinde yer alan 15 milyon euroluk yüksek satın alma opsiyonu, Beşiktaş yönetiminin geri adım atmasına neden oluyor. Mevcut ekonomik şartlarda bu bedeli ödemeye sıcak bakmayan kurmayların, Toure ile de sezon sonunda yolları ayırması bekleniyor.

