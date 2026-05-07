Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Hierapolis’te yeni dönem: Antik havuz ve güney kapı yenilendi

Pamukkale’deki Hierapolis Ören Yeri’nde, Antik Havuz ve Güney Kapı Ziyaretçi Karşılama Merkezleri alanın dokusuna uyumlu şekilde tamamlandı. Hafif çatı, geçirgenlik ve modüler kurgu ile tasarlanan yapılarla hem ziyaretçi ihtiyaçları tek merkezde toplandı hem de antik kentin doğal hava ve ışık dengesi korunarak düzenli bir hizmet altyapısı oluşturuldu. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da, “Antik kentin hava ve ışık sirkülasyonunu kesmeden sürdürülebilir ve esnek bir kullanım alanı oluşturduk.” ifadelerini kullandı.

Antik dönemin izlerini günümüze taşıyan Hierapolis’te hayata geçirilen düzenlemelerle ören yerinde ziyaretçi akışı daha kontrollü ve planlı hale getirilirken çalışmalar alanın tarihsel bütünlüğünü koruyan bir yaklaşımı da beraberinde getirdi. Antik Havuz ve Güney Kapı’da oluşturulan yeni karşılama alanlarıyla birlikte ziyaretçilerin ihtiyaçlarına hızlı ve düzenli çözümler sunulması hedeflendi.

Hierapolis Ören Yeri'nde, alanın tarihsel bütünlüğünü koruyarak ziyaretçi akışını kontrol altına almak ve deneyimini iyileştirmek amacıyla Antik Havuz ve Güney Kapı'da yeni karşılama merkezleri hayata geçirildi.
Hierapolis Ören Yeri'nde, alanın dokusuna uyumlu projeler kapsamında Antik Havuz ve Güney Kapı Ziyaretçi Karşılama Merkezleri tamamlandı.
Bu yapılar, hafif çatı örtüsü, geçirgenlik ilkesi ve modüler kurgu esas alınarak, antik kentin hava ve ışık sirkülasyonunu kesmeden ve arkeolojik dokuya kalıcı müdahalede bulunmadan tasarlandı.
Antik Havuz'daki merkezde restoran, hediyelik eşya birimi, mutfak, ibadet alanları, soyunma odaları, duşlar ve buggy durak alanı bulunuyor.
Güney Kapı'daki merkezde ise bilet satış noktaları, buggy kiralama birimi, kafeterya, hediyelik eşya bölümü ve ibadet alanları yer alıyor.
Yeni düzenlemelerle ziyaretçi deneyimini güçlendirmeye devam edildiği ve tarihî mirasa saygılı bir mimari yaklaşımla ölçülü ve geri planda kalan bir dil benimsendiği belirtildi.
“ANTİK ÇAĞ’DAN GÜNÜMÜZE ULAŞAN ÖNEMLİ BİR KÜLTÜR VE İNANÇ MERKEZİ”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmalara ilişkin sosyal medya hesaplarından değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Ersoy, sürece ilişkin olarak şu paylaşımı yaptı: “Pamukkale travertenlerinin hemen yanı başında konumlanan, Antik Çağ’dan günümüze ulaşan önemli bir kültür ve inanç merkezi Hierapolis Örenyeri’nde; alanın dokusuna uyumlu projeler kapsamında Antik Havuz ve Güney Kapı Ziyaretçi Karşılama Merkezlerini tamamladık. Hafif çatı örtüsü, geçirgenlik ilkesi ve modüler kurgu esas alınarak planlanan bu yapılarla; antik kentin hava ve ışık sirkülasyonunu kesmeden, sürdürülebilir ve esnek bir kullanım alanı oluşturduk.

“ZİYARETÇİ DENEYİMİNİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Antik Havuz’da ziyaretçi ihtiyaçlarını tek merkezde toplayarak kullanım kalitesini artırırken Güney Kapı’da günümüzden antik döneme geçişi tanımlayan düzenli ve kapsamlı bir hizmet altyapısını hayata geçirdik. Tarihî mirasa saygılı, ölçülü ve geri planda kalan bir mimari yaklaşımla ziyaretçi deneyimini güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu sürecin hayata geçirilmesinde görev alan başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimiz olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.”

“ARKEOLOJİK DOKUYA KALICI MÜDAHALEDE BULUNMADAN VARLIĞINI SÜRDÜREBİLEN BİR SİSTEM”

Hierapolis Ören Yeri’nde tamamlanan ziyaretçi karşılama merkezleri; hafif çatı örtüsü, geçirgenlik ilkesi ve modüler kurgu esas alınarak planlandı. Bu sayede yapılar, antik kentin hava ve ışık sirkülasyonunu kesmeden, arkeolojik dokuya kalıcı müdahalede bulunmadan varlığını sürdürebilen sürdürülebilir bir sistem olarak kurgulandı.

ZİYARETÇİ İHTİYAÇLARI TEK MERKEZDE KARŞILANANACAK

Antik Havuz’da konumlandırılan karşılama merkezinde restoran, hediyelik eşya birimi, mutfak, ibadet alanları, soyunma odaları, duşlar, teknik hacimler ve buggy durak alanı yer aldı. Ziyaretçi ihtiyaçlarının tek merkezde karşılanmasıyla alan üzerindeki dağınık ve kontrolsüz kullanım baskısı azaltıldı. Güney Kapı’da hayata geçirilen karşılama merkezi ise Bizans sur duvarlarının dışında konumlanarak günümüzden antik döneme geçişi tanımlayan bir eşik olarak tasarlandı. Bu alanda bilet satış noktaları, buggy kiralama birimi, kafeterya, hediyelik eşya bölümü ve ibadet alanlarını içeren düzenli ve kapsamlı bir hizmet altyapısı oluşturuldu. Oluşturulan bu yeni düzenlemelerle ziyaretçiyi karşılayan, yönlendiren ve bilgilendiren modern bir hizmet alanı sağlanırken, antik kentin tarihsel atmosferine saygılı, ölçülü ve geri planda kalan bir mimari dil benimsendi.

