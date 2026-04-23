Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan

Antik tiyatroda tarihî keşif! Laodikeia’da 2 metrelik Athena heykeli ortaya çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Laodikeia Antik Kenti’nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları kapsamında, Batı Tiyatrosu sahne binasında 2 metre uzunluğunda beyaz mermer Athena heykeli gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu. Homeros destanlarına sahne olan yapının aynı zamanda kültürel anlatımın merkezi olduğu bir kez daha ortaya konulurken Augustus Dönemi klasik üslubunu yansıtan eser yüksek sanatsal niteliğiyle dikkat çekti.

GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 10:44

Denizli’nin önemli kültürel miraslarından Laodikeia Antik Kenti’nde sürdürülen kazı ve restorasyon çalışmaları, antik dönemin sanatsal ve kültürel birikimini günümüze taşımaya devam ediyor. Kentte özellikle Batı Tiyatrosu sahne binasında yürütülen çalışmalar, yeni buluntularla dünyasına önemli veriler sunuyor.

Antik tiyatroda tarihî keşif! Laodikeia’da 2 metrelik Athena heykeli ortaya çıktı

Denizli'deki Laodikeia Antik Kenti'nin Batı Tiyatrosu sahne binasında yapılan kazı ve restorasyon çalışmalarında, yaklaşık 2 metre uzunluğunda, beyaz mermerden yapılmış Athena heykeli bulundu.
Laodikeia Batı Tiyatrosu'nda, yaklaşık 2 metre uzunluğunda, beyaz mermerden yapılmış Athena heykeli gün yüzüne çıkarıldı.
Heykel, sahne binasının dış duvarında, moloz dolgu içerisinde bulundu ve baş kısmı henüz tespit edilemedi.
Yaklaşık MÖ 2. yüzyıla tarihlenen Batı Tiyatrosu sahne binası, tanrı ve tanrıçaların yanı sıra Homeros destanlarına ilişkin sahneleri betimleyen heykellerle donatılmıştı.
Athena heykelinin, Augustus Dönemi'ne (MÖ 27 – MS 14) ait birinci klasik üslubu yansıttığı belirtiliyor.
Batı Tiyatrosu sahne binasındaki restorasyon çalışmaları 2026 yılı başından itibaren kesintisiz devam ediyor.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, antik kentte yürütülen çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Batı Tiyatrosu’nda ortaya çıkarılan yeni buluntuyu duyuran Ersoy, bölgede sürdürülen kazı ve restorasyon çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Laodikeia’da önemli bir keşfe daha imza attık! Antik kentte yeni bir buluntu daha gün yüzüne çıktı...

Laodikeia Batı Tiyatrosu’nda yürüttüğümüz çalışmalar, geçmişin izlerini gün yüzüne çıkarmayı sürdürüyor. Sahne binasında, yaklaşık 2 metre uzunluğunda, beyaz mermerden yapılmış Athena heykelini gün ışığına çıkardık.

Homeros destanlarına sahne olan bu yapı, antik dönemde kültürel anlatımın da merkezi olduğunu ortaya koyarken Augustus Dönemi klasik üslubunu yansıtan eser, yüksek sanatsal niteliğiyle dikkat çekiyor. Geleceğe Miras vizyonumuzla, bu eşsiz mirası koruyarak geleceğe taşımaya devam ediyoruz.”

Antik tiyatroda tarihî keşif! Laodikeia’da 2 metrelik Athena heykeli ortaya çıktı

ATHENA HEYKELİ MOLOZLAR ARASINDA BULUNDU

Laodikeia Batı Tiyatrosu Sahne Binası’nda yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları kapsamında, postskene olarak adlandırılan sahne binasının dış duvarında, moloz dolgu içerisinde yüzüstü şekilde bırakılmış Athena heykeline ulaşıldı.

Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki heykelin baş kısmı henüz tespit edilemezken beyaz mermerden yapılmış olması dikkat çekti. Sahne Binası Homeros Destanlarını Anlatan Heykellerle Donatıldı

Milattan önce 2'nci yüzyıla tarihlenen Batı Tiyatrosu sahne binasında, üç katlı mimari düzen içerisinde her katta 16 sütun yer alıyor. Bu sütunlar arasına tanrı ve tanrıçaların yanı sıra yöneticilere ve Homeros destanlarına ilişkin sahneleri betimleyen heykeller yerleştirildi.

Odysseus’un İthaka’ya dönüş yolculuğunda karşılaştığı Laistrigonlar Ülkesi, dev Polyphemos’un mağarası ve deniz canavarı Skylla gibi sahneleri içeren heykel grupları, yapının yalnızca tiyatral gösteriler için değil aynı zamanda kültürel anlatımın aktarımı için de kullanıldığını ortaya koydu. 2024-2025 yıllarında yürütülen çalışmalarda bu anlatımlara ilişkin çok sayıda heykel gün yüzüne çıkarıldı.

Antik tiyatroda tarihî keşif! Laodikeia’da 2 metrelik Athena heykeli ortaya çıktı

ÜNİK TİPOLOJİ VE YÜKSEK SANATSAL İŞÇİLİK

Yuvarlak kaide üzerinde ayakta betimlenen Athena heykelinde, ince dokumalı kolsuz peplos giysi, boyunda hylamis (pelerin) ve göğüste Medusa başı ile yılanların yer aldığı aegis detayları dikkat çekiyor.

Heykelin elbise kıvrımları ve kumaşın doğal işlenişi, yüksek sanatsal kaliteyi ortaya koyarken boynunda pelerin bulunan tipolojinin ünik olması eserin önemini artırıyor. Heykelin, sütunlar arasına yerleştirilmiş olması nedeniyle arka yüzünün kaba bırakıldığı tespit edilirken eserin usta bir heykeltıraşın elinden çıktığı değerlendiriliyor.

AUGUSTUS DÖNEMİ KLASİK ÜSLUBUNU YANSITIYOR

Sanatsal stil açısından değerlendirildiğinde Athena heykelinin, İmparator Augustus Dönemi'ne (MÖ 27 – MS 14) ait birinci klasik üslubu yansıttığı belirtiliyor. Antik Dönem'de önemli bir dokuma merkezi olan Laodikeia’da Athena’nın savaşçı kimliğinden ziyade dokuma yönünün ön plana çıktığı, tanrıça adına festivaller düzenlendiğinin yazıtlarla belgelendiği ifade ediliyor.

Ayrıca, Batı Tiyatrosu sahne binasında yürütülen restorasyon çalışmalarının 2026 yılı başından itibaren kesintisiz şekilde sürdürüldüğü belirtiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kültür varlıklarında titiz çalışma! Restorasyonlarla tarih yeniden hayat buluyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 27 müzede yeni yaşayan alan modeli
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
