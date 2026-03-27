Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin kültürel miras varlıklarını koruma ve turizme kazandırma çalışmaları kapsamında 2025 yılı verilerini paylaştı. Bakan Ersoy, 27 müze ve ören yerinde uygulanan 'yaşayan alan' modeliyle bugüne kadar yaklaşık 600 bin ziyaretçiye ulaşıldığını belirtti. Bu model, tarihi mekanları sadece birer müze olmaktan çıkarıp, ziyaretçilerin kültürel mirasla iç içe vakit geçirebileceği dinamik atmosferlere dönüştürmeyi hedefliyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 27 müzede yeni yaşayan alan modeli Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin kültürel miras varlıklarını koruma ve turizme kazandırma çalışmaları kapsamında 2025 yılı verilerini paylaşarak, 'yaşayan alan' modeliyle 27 müze ve ören yerinde yaklaşık 600 bin ziyaretçiye ulaşıldığını belirtti. 'Yaşayan alan' modeli, tarihi mekanları ziyaretçilerin kültürel mirasla iç içe vakit geçirebileceği dinamik atmosferlere dönüştürmeyi hedeflemektedir. Bakanlık, kazı çalışmalarından elde edilen değerlerin korunması ve çevre düzenlemeleri noktasında bilimsel esaslara dayalı titiz bir süreç yürütmektedir. Antalya, Aydın, Denizli, Bursa, İzmir, Van ve Şanlıurfa gibi illerde gerçekleştirilen restorasyon projeleri, tarihi yapıların aslına uygun şekilde ayağa kaldırılmasını sağlamaktadır. Restorasyon çalışmaları sadece antik kentlerle sınırlı kalmayıp, Türk konut mimarisi örnekleri ve milli mücadele belleğini taşıyan yapılar da müze vasfıyla yeniden işlevlendirilmektedir. Bakanlık, önümüzdeki dönemde bu uygulamaları ülke genelinde daha da yaygınlaştırarak, kültürel mirasın korunması ve turizm potansiyelinin artırılması hedefini sürdürecektir.

RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA BİLİMSEL YAKLAŞIM

Bakanlık, kazı çalışmalarından elde edilen değerlerin korunması ve çevre düzenlemelerinin yapılması noktasında bilimsel esaslara dayalı titiz bir süreç yürütüyor. Özellikle Antalya, Aydın, Denizli, Bursa, İzmir, Van ve Şanlıurfa gibi illerde gerçekleştirilen restorasyon projeleri, tarihi yapıların aslına uygun şekilde ayağa kaldırılmasını sağlıyor.

Öne çıkan bazı restorasyon ve düzenleme çalışmaları şunlardır:

Antalya: Side Antik Kenti'nde Anıtsal Çeşme ve Athena Tapınağı restorasyonu.

Aydın: Apollon Tapınağı çevre düzenlemeleri.

Denizli: Hierapolis, Güney Kapı ve Antik Havuz düzenlemeleri.

Bursa: İznik Göl Bazilikası ziyaretçi karşılama merkezi.

İstanbul: Kız Kulesi, Galata Kulesi ve Rami Kütüphanesi restorasyonları.

MİLLİ BELLEĞİ TAŞIYAN YAPILAR İHYA EDİLİYOR

Restorasyon çalışmaları sadece antik kentlerle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda Türk konut mimarisinin örnekleri ve milli mücadele belleğini taşıyan yapılar da müze vasfıyla yeniden işlevlendiriliyor. Bakan Ersoy, Ankara CSO Tarihi Salonu, İzmir Tekel Binaları ve Atatürk evleri gibi yapıların, titiz bir projelendirme süreciyle gelecek nesillere aktarıldığını vurguladı. İstanbul'un dini ve tasavvufi kimliğini yansıtan türbelerin restorasyonu da bu hassas bilimsel sürecin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Bakanlık, önümüzdeki dönemde bu uygulamaları ülke genelinde daha da yaygınlaştırarak, kültürel mirasın korunması ve turizm potansiyelinin artırılması hedefini sürdürecek.