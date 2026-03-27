Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 27 müzede yeni yaşayan alan modeli

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 müze ve ören yerinde hayata geçirilen 'yaşayan alan' projesiyle 600 bin ziyaretçiye ulaşıldığını ve restorasyonların hızlandığını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 10:28

Kültür ve Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin varlıklarını koruma ve turizme kazandırma çalışmaları kapsamında 2025 yılı verilerini paylaştı. Bakan Ersoy, 27 ve ören yerinde uygulanan 'yaşayan alan' modeliyle bugüne kadar yaklaşık 600 bin ziyaretçiye ulaşıldığını belirtti. Bu model, tarihi mekanları sadece birer müze olmaktan çıkarıp, ziyaretçilerin kültürel mirasla iç içe vakit geçirebileceği dinamik atmosferlere dönüştürmeyi hedefliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin kültürel miras varlıklarını koruma ve turizme kazandırma çalışmaları kapsamında 2025 yılı verilerini paylaşarak, 'yaşayan alan' modeliyle 27 müze ve ören yerinde yaklaşık 600 bin ziyaretçiye ulaşıldığını belirtti.
'Yaşayan alan' modeli, tarihi mekanları ziyaretçilerin kültürel mirasla iç içe vakit geçirebileceği dinamik atmosferlere dönüştürmeyi hedeflemektedir.
Bakanlık, kazı çalışmalarından elde edilen değerlerin korunması ve çevre düzenlemeleri noktasında bilimsel esaslara dayalı titiz bir süreç yürütmektedir.
Antalya, Aydın, Denizli, Bursa, İzmir, Van ve Şanlıurfa gibi illerde gerçekleştirilen restorasyon projeleri, tarihi yapıların aslına uygun şekilde ayağa kaldırılmasını sağlamaktadır.
Restorasyon çalışmaları sadece antik kentlerle sınırlı kalmayıp, Türk konut mimarisi örnekleri ve milli mücadele belleğini taşıyan yapılar da müze vasfıyla yeniden işlevlendirilmektedir.
Bakanlık, önümüzdeki dönemde bu uygulamaları ülke genelinde daha da yaygınlaştırarak, kültürel mirasın korunması ve turizm potansiyelinin artırılması hedefini sürdürecektir.
RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA BİLİMSEL YAKLAŞIM

Bakanlık, kazı çalışmalarından elde edilen değerlerin korunması ve çevre düzenlemelerinin yapılması noktasında bilimsel esaslara dayalı titiz bir süreç yürütüyor. Özellikle , , Denizli, Bursa, İzmir, Van ve Şanlıurfa gibi illerde gerçekleştirilen projeleri, tarihi yapıların aslına uygun şekilde ayağa kaldırılmasını sağlıyor.

Öne çıkan bazı restorasyon ve düzenleme çalışmaları şunlardır:

Antalya: Side Antik Kenti'nde Anıtsal Çeşme ve Athena Tapınağı restorasyonu.
Aydın: Apollon Tapınağı çevre düzenlemeleri.
Denizli: Hierapolis, Güney Kapı ve Antik Havuz düzenlemeleri.
Bursa: İznik Göl Bazilikası ziyaretçi karşılama merkezi.
İstanbul: Kız Kulesi, Galata Kulesi ve Rami Kütüphanesi restorasyonları.

MİLLİ BELLEĞİ TAŞIYAN YAPILAR İHYA EDİLİYOR

Restorasyon çalışmaları sadece antik kentlerle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda Türk konut mimarisinin örnekleri ve milli mücadele belleğini taşıyan yapılar da müze vasfıyla yeniden işlevlendiriliyor. Bakan Ersoy, Ankara CSO Tarihi Salonu, İzmir Tekel Binaları ve Atatürk evleri gibi yapıların, titiz bir projelendirme süreciyle gelecek nesillere aktarıldığını vurguladı. İstanbul'un dini ve tasavvufi kimliğini yansıtan türbelerin restorasyonu da bu hassas bilimsel sürecin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Bakanlık, önümüzdeki dönemde bu uygulamaları ülke genelinde daha da yaygınlaştırarak, kültürel mirasın korunması ve turizm potansiyelinin artırılması hedefini sürdürecek.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.