Akaryakıta dev zam kapıda! Mazot fiyatı yarından itibaren değişiyor

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere zam yapılması bekleniyor.
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim brent petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Motorinde bugün devreye giren indirimin ardından 6,23 liralık zam geleceği açıklandı.
Yarından itibaren zammın akaryakıt pompalarına yansıtılması bekleniyor.
Motorinin litresi yeni zamla İstanbul'da 74,86 lira, Ankara'da 75,99 lira, İzmir'de 76,26 lira, doğu illerinde 77,71 liraya yükselecek.
27 Mart 2026 tarihinde benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.