Altın ve gümüşte dev kaçış: JPMorgan raporu sızdırıldı: Herkes parasını oraya taşıyor

Mart 27, 2026 10:13
Altın ve gümüş fiyatları

Altın ve gümüş fiyatları çakılmaya devam ediyor. Uzmanlara göre milyon dolarlık yatırım değerli metallerden kaçıyor. JPMorgan analistleri tarafından hazırlanan kritik rapor paylaşıldı. İran savaşının geçen ayın sonlarında patlak vermesinden bu yana Bitcoin ve altın borsa yatırım fonlarındaki akışlarda keskin bir ayrışma görüldü.

JPMorgan'ın raporu

JPMorgan'ın raporuna göre, İran ile yaşanan gerilim sürecinde yatırımcı tercihlerinde dikkat çekici bir değişim yaşandı. Altın ve gümüşten milyarlarca dolarlık çıkış görülürken, Bitcoin tarafında net sermaye girişleri kaydedildi. 

ETF verileri ve bireysel yatırımcı hareketler

KRİPTO PİYASASI GÜÇLENİYOR

Özellikle ETF verileri ve bireysel yatırımcı hareketleri, kripto varlıklara yönelimin arttığını ortaya koydu. Analistler, Bitcoin'in sınır ötesi işlem kolaylığı ve likidite avantajıyla jeopolitik belirsizlik dönemlerinde daha fazla öne çıkmaya başladığını belirtiyor.

 

Bitcoin, geleneksel güvenli liman varlıklar

JPMorgan analistlerinin hazırladığı ve The Block tarafından aktarılan rapora göre, İran ile yaşanan gerilim döneminde Bitcoin, geleneksel güvenli liman varlıklar olan altın ve gümüşe kıyasla daha güçlü bir performans sergiledi.
 

Bitcoin

Mart ayının ilk üç haftasında altın ETF'lerinden yaklaşık 11 milyar dolarlık çıkış yaşandığı belirtilirken, gümüş ETF'lerinde de geçen yazdan bu yana oluşan girişlerin büyük ölçüde geri verildiği ifade edildi. Aynı dönemde Bitcoin tarafında ise net sermaye girişleri kaydedildi.
 

Yerel yatırımcıların varlıkları

BİREYSEL YATIRIMCI İLGİSİ ARTTI

Analistler, savaşın başlamasıyla birlikte İran'da kripto işlemlerinde belirgin bir artış gözlendiğini aktardı. Yerel yatırımcıların varlıklarını yerel platformlardan çekerek kişisel cüzdanlara ve uluslararası borsalara yönlendirdiği belirtildi.
 

bitcoin

Bitcoin'in sınır ötesi işlem imkânı, 24 saat açık piyasası ve saklama esnekliği, bu süreçte öne çıkan unsurlar arasında gösterildi.
 

Altın ve gümüş vadeli işlem pozisyonları

Kurumsal yatırımcı davranışlarında da farklılaşma dikkat çekti. Altın ve gümüş vadeli işlem pozisyonlarının Ocak ayından bu yana belirgin şekilde azaldığı, buna karşın Bitcoin vadeli işlemlerinde daha dengeli bir görünümün korunduğu ifade edildi.
 

Bitcoin'in piyasa erişimi

Likidite tarafında da benzer bir tablo ortaya çıkarken, Bitcoin'in piyasa erişimi açısından altına göre daha avantajlı hale geldiğine işaret edildi.

