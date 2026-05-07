Altın ralliye ne zaman başlayacak? Tuna Kaya 5200 dolar bandını işaret etti

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 10:12
Altın ve gümüş fiyatları

Dünyada barış umutlarının yeşermesi piyasaları hareketlendirdi. Altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş başladı. Ekonomist Tuna Kaya, küresel piyasalarda son dönemde yaşanan yükselişin temel nedeninin Beyaz Saray kaynaklı diplomatik gelişmeler olduğunu söyledi. Kaya, özellikle ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran’a ilettiği iddia edilen anlaşma metninin piyasalar üzerinde belirleyici olduğunu ifade etti.

Kaya, "Piyasaları hareketlendiren olgu Beyaz Saray yani Trump’ın İran ile çatışmayı durdurmak ve nükleer görüşmelere başlamak için bir sayfalık anlaşma metni İran’a gönderdiği iddiası oldu" dedi.

 

Ekonomiste göre anlaşma metninde öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

İran’ın uranyum zenginleştirmeyi durdurması,
BM denetimlerini kabul etmesi,
Yeraltı tesislerini sınırlandırması,
ABD’nin yaptırımları kaldırması,
Dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması,
Hürmüz Boğazı’ndaki kısıtlamaların gevşetilmesi.
 

Kaya, bu gelişmelerin piyasalarda güçlü bir yükselişi beraberinde getirdiğini belirterek şunları söyledi:

“İşte bu ölçekte arkadaşlar piyasalar bugün itibarıyla önemli ölçüde bir yükseliş yaşadı. Ancak tabii önümüzdeki süreçte özellikle İran’ın cevabı buna ne olacak, temel soru bu. İran olumsuz bir cevap verirse yeniden çatışma ihtimali doğabilir ve elbette piyasalar bugün aldıklarını yarın kat ve be kat fazlasıyla geri verebilir.”

 

“ÇİN DE İRAN’A YÖNELİK BARIŞ ÇAĞRISINDA BULUNDU”

Kaya, uzun süredir sessiz kalan Çin’in de devreye girdiğini belirterek Pekin yönetiminin barış çağrısı yaptığını söyledi.

İranlı yetkililerin ise anlaşma metninin abartıldığını düşündüğünü aktaran Kaya, Tahran yönetiminin uranyum zenginleştirme programından tamamen vazgeçmeyeceğini savunduğunu kaydetti.
 

“TAKO TİCARETİ İRAN SAVAŞI SONRASI 5 KEZ YAŞANDI”

Kaya, piyasalarda sık konuşulan “TAKO trade” kavramına da dikkat çekti. Kavramın açılımını şu sözlerle anlattı:

“TAKO ne demek? ‘Trump her zaman korkaktır ve geri adım atar’ kısaltması.”

Ekonomiste göre özellikle ABD tahvil faizlerinin yüzde 4,40 seviyesini aşması ve petrol fiyatlarının sert yükselmesi sonrası Trump yönetimi geri adım atıyor.
 

“Petrol fiyatları yükseldiğinde, ABD tahvil faizleri yükseldiğinde Trump hemen bir geri adım atıyor ve öyle ya da böyle bir bahane bulup İran’la anlaşacaklarını söylüyor.”

Kaya, geçmişte petrol fiyatlarının 120 dolar seviyelerine yaklaşmasının ardından benzer diplomatik hamlelerin geldiğini ve fiyatların yeniden geri çekildiğini ifade etti.
 

Değerli metaller tarafında yükseliş beklentisini sürdüren Kaya, altının düşen trendi kırdığını belirtti.

“Yukarıda 4889 seviyesi ilk hedef bölgesi altın. Burayı açtıktan sonra 5000-5200 bandını hedeflemiş olacak.”
 

Kaya, 4651 seviyesinin altında kademe alımı yaptıklarını da ifade ederek, 4300’lü seviyelerin ikinci alım bölgesi olarak değerlendirildiğini söyledi.

 

Gram altın için ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“6828 seviyesinin aşılması ile beraber gram altın yeniden 7262 seviyesini hedeflemiş olacak.”
 

Gümüş fiyatlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kaya, ons gümüşte 78 dolar seviyesinin kritik olduğunu belirtti.

“Bu trendin kırılımı yani 78 dolar seviyesinin ons gümüşte kırılımı ile beraber 83 seviyesi hedef olacak. 83’ten sonra da bizi 97-100 dolar bandı bekliyor.”
 

Gram gümüş tarafında ise 115 seviyesinin aşılması halinde 130 bandının yeni hedef olacağını söyledi.

 

BİTCOİN İÇİN KRİTİK EŞİK: 84 BİN DOLAR

Kripto para piyasasına da değinen Kaya, Bitcoin’in teknik olarak önemli bir bölgeyi geçtiğini ifade etti.

“Bitcoin’de geldi bu kanalın üst bant seviyesinin üstüne çıktı. Bu güzel bir olgu.”
 

84 bin dolar seviyesinin kritik olduğunu vurgulayan Kaya, İran ile ABD arasında sağlanacak olası bir anlaşmanın Bitcoin’i yeniden 98 bin – 100 bin dolar bandına taşıyabileceğini söyledi.
 

Öte yandan aşağı yönlü risklere de dikkat çeken Kaya şöyle konuştu:

“Eğer Bitcoin burayı kaybederse Bitcoin’de sert düşüş görebiliriz ve Bitcoin yeniden 50.000 dolarlı seviyelere kadar sarkabilir.”

 

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kaya, savaş öncesinde Merkez Bankası’nın ağırlıklı fonlama faizinin yüzde 37 seviyelerinde olduğunu, savaş sonrası ise yüzde 40’a yükseldiğini söyledi.
 

Kaya, TL’nin reel olarak son 6 yılın en güçlü seviyelerine ulaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çünkü kuru tutmak için rezervler satılıyor ve bu ölçekte yüksek faiz hem içeriye hem de dışarıya ödeniyor.”
 

Enflasyonda ise kalıcı düşüş görülmediğini savunan Kaya, Türkiye’nin savaş ortamından doğrudan etkilenmeyen ülkeler arasında olmasına rağmen sert fiyat hareketleri yaşadığını ifade etti.
 

Borsa İstanbul’un önceki zirvesini aştığını belirten Kaya, 14.241 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece yükseliş beklentisinin devam ettiğini söyledi.
 

“14.241 ÜZERİNDE KALDIKÇA 15.500 SEVİYESİ HEDEF OLACAK.”

Dolar bazlı görünümde ise 344 dolar seviyesinin önemli direnç olduğunu belirten Kaya, bu bölgeden dönüş görülebileceğini ifade ederek yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
 

Kaya, değerlendirmesinin sonunda petrol fiyatlarının piyasalar açısından belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.

“Petrol fiyatlarındaki ani sıçramalar elbette piyasalarda tekrar bu yukarı yönü bozabilir.”

 

ABD ile İran’ın artık sıkışmış durumda olduğunu savunan Kaya, tarafların çatışmadan ziyade anlaşmaya yakın olduğunu ifade etti. 

 

