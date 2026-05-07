Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İran yerle bir etti: Orta Doğu'daki ABD üslerinde hasar açıklanandan büyük!

İran'ın savaş sırasında misilleme olarak Orta Doğu'daki ABD üslerine düzenlediği saldırılarda hasarın oldukça büyük olduğu ortaya çıktı. ABD basınından Washington Post, uydu fotoğraflarını servis etti. Amerikan üslerindeki 228 yapı ve ekipmanda hasar meydana geldiği belirtildi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 10:56

İran, savaş sırasında ABD ve İsrail saldırılarına karşılık Orta Doğu'daki Amerikan üslerini hedef aldı. İran füzeleri, ABD'nin hangarlarını, barakalarını, yakıt depolarını, radarları, telekomünikasyon ve hava savunma sistemlerini vurdu.

HABERİN ÖZETİ

İran, ABD ve İsrail saldırılarına karşılık Orta Doğu'daki Amerikan üslerini hedef alarak, özellikle Bahreyn ve Kuveyt'teki üslerde ABD'nin açıkladığından daha büyük hasara yol açtı.
İran füzeleri, ABD'nin hangarlarını, barakalarını, yakıt depolarını, radarları, telekomünikasyon ve hava savunma sistemlerini vurdu.
Washington Post'a göre vurulan yapı ve ekipmanların sayısı 228'dir ve uydu fotoğrafları ABD'nin açıkladığından daha büyük bir hasarı ortaya koymuştur.
Uzmanlar, İran'ın askerlerin barındığı binaları, yakıt depolarını, altyapıyı, yemekhaneleri, jimnastik salonlarını ve barakaları hedef alarak ABD ordusuna ağır kayıp verdirmeyi amaçladığını belirtti.
En büyük hasarın Bahreyn ve Kuveyt üslerinde meydana geldiği, bu üslerin İran topraklarına saldırı için kullanıldığından Tahran tarafından yoğun olarak vurulduğu aktarıldı.
Amerikan uydu firmaları, Amerikan Yönetimi'nin talimatıyla bölgeden uydu fotoğrafları servis etmeyi kısıtladı veya durdurdu, bu durum misilleme saldırılarının boyutunun anlaşılmasını güçleştirdi.
Gazeteye göre bir uzman, ABD ordusunun modern drone teknolojisine hazırlıklı olmadığı ve ciddi bir hasara yol açmadan İran'ın füze ve dron gücünün yok edileceği yanılgısına düşüldüğünü ifade etti.
HASAR ABD'NİN AÇIKLADIĞINDAN DAHA BÜYÜK

Amerikan Washington Post gazetesine göre vurulan yapı ve ekipmanların sayısı 228. Uydu fotoğrafları incelendiğinde ABD'nin açıkladığından daha büyük bir hasar ortaya çıktı.

Uzmanlar, İran'ın ABD ordusuna ağır kayıp verdirmek için askerlerin barındığı binaları hedef aldığını söyledi. İran'ın bu amaçla yakıt depoları ve altyapının yanı sıra üslerdeki yemekhane, jimnastik salonu ve barakaları vurduğu belirtildi.

İRAN YOĞUN OLARAK BAHREYN VE KUVEYT'İ VURDU

Uydu görüntülerine göre en büyük hasar ise Bahreyn ve Kuveyt üslerinde meydana geldi. Washington Post, bu üslerin İran topraklarına saldırı için kullanıldığından Tahran tarafından yoğun olarak vurulduğunu yazdı.

Körfez ülkelerinin bazıları Amerikan ordusunun İran'a saldırılarda topraklarını kullanmasına onay vermezken Kuveyt ve Bahreyn, ABD'nin HIMARS roketatar sistemiyle İran'ı vurmasına izin verdi.

Habere göre, Washington Post, İran haber ajanslarında yayınlanan yüksek çözünürlüklü uydu fotoğraflarını Avrupa Birliği'nin uydu sistemi Copernicus'un uydu fotoğraflarıyla karşılaştırarak bu verilere ulaştı.

ABD HAZIRLIKLI DEĞİLDİ

Amerikan uydu firmaları Vantor ve Planet ise Amerikan Yönetimi'nin talimatıyla savaşın başlamasından iki hafta sonra bölgeden uydu fotoğrafları servis etmeyi kısıtladı ya da tamamen durdurdu. Washington Post bu durumun İran'ın misilleme saldırılarının boyutunun anlaşılmasını güçleştirdiğini yazdı.

Gazete yine de Planet'in sınırlı da olsa servis ettiği uydu fotoğraflarını da veri toplarken kullandı.

Gazeteye açıklamalarda bulunan bir uzman, ciddi bir hasara yol açmadan İran'ın füze ve dron gücünün yok edileceği yanılgısına düşüldüğünü söyledi. Amerikan ordusunun modern drone teknolojisine hazırlıklı olmadığı belirtildi.

