İran’dan Hürmüz Boğazı için e-posta şartı

İran yönetimi, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapmak isteyen gemiler için dikkat çeken yeni bir uygulama başlattı. Buna göre gemiler, geçiş sürecine ilişkin bilgilendirme ve izin işlemlerini “info@PGSA.ir” adresi üzerinden yürütecek.
İran devlet televizyonu Press TV, Hürmüz Boğazı’ndaki gemi geçişlerine yönelik yeni mekanizmaya ilişkin açıklamayı kamuoyuna duyurdu.
Açıklamada, “Hürmüz Boğazı üzerinde egemenlik uygulanmasına yönelik yeni bir mekanizma İran tarafından tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir.” ifadelerine yer verildi.
Yeni uygulamaya göre boğazdan geçmek isteyen gemiler, belirtilen e-posta adresi üzerinden Hürmüz Boğazı geçiş kuralları hakkında bilgilendirilecek. Ardından gemilerin, bu çerçevede geçiş izni alması beklenecek.
Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri de daha önce Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerle ilgili bir uyarı mesajı yayımlamıştı.