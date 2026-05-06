İran’dan Hürmüz Boğazı için e-posta şartı

İran yönetimi, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapmak isteyen gemiler için dikkat çeken yeni bir uygulama başlattı. Buna göre gemiler, geçiş sürecine ilişkin bilgilendirme ve izin işlemlerini “info@PGSA.ir” adresi üzerinden yürütecek.