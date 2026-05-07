SON DAKİKA!
Canlı Anlatım CANLI ANLATIM

07.05.2026

ABD-İran savaşı bitiyor mu? Trump barış mesajı verdi, Tahran'ın cevabı bekleniyor

ABD, İran ve İsrail savaşında bu kez anlaşma belirsizliği var. ABD, İran'a tek sayfalık bir anlaşma sundu. İran ise şartları değerlendirip, Pakistan'a cevabı ileteceğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile 'çok güzel görüşmeler' yaptığını söyledi ve bir anlaşmanın mümkün olduğunu belirtti. İran Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade, Trump'ın her alanda yenilgiye uğradığını belirterek, "düşmanı şaşırtacak planlara sahip olduklarını" söyledi. İsrail ise ateşkese rağmen Lübnan'da ölüm saçmaya devam ediyor.

İşte ABD, İran, İsrail savaşında yaşanan son gelişmeler...

Tarih 08:11

İSRAİL, BEYRUT'U VURDU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın Lübnan’ın başkente yönelik saldırı talimatı doğrultusunda kentin güneyindeki bir konuta hava saldırısı düzenlendi. Lübnanlı kaynaklara göre saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Netanyahu saldırıda Hizbullah’ın Rıdvan Gücü’ne bağlı bir komutanın hedef alındığını iddia ederken, Lübnanlı kaynaklar henüz herhangi bir Rıdvan Gücü komutanının hayatını kaybettiğini doğrulamadı.

Tarih 06:15

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki Sayda kentine bağlı Ensariyye beldesini hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı kaydedildi. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda 2 bin 715 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 353 kişi yaralandı.

Tarih 02:33

İSRAİL'DE SİRENLER ÇALIIYOR

İsrail'in kuzey bölgelerinde sirenlerin çaldığı bildirildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamalarda, Manara ve Margaliyot bölgelerinde sirenlerin devreye girdiği, daha sonra Kiryat Şimona çevresinde "düşman hava aracı sızması" şüphesiyle alarm durumuna geçildiği aktarıldı.

Tarih 01:10

İRAN: HÜRMÜZ'DEKİ GEMİLERE YARDIM İÇİN HAZIRIZ

İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu, Hürmüz Boğazı ve bölge sularında bulunan ticari gemi kaptanlarına hitaben yayımladığı mesajda, İran limanlarının, genel denizcilik hizmetleri, teknik destek, erzak, sağlık ve tıbbi hizmetler sunma konusunda hazır olduğunu duyurdu.

Tarih 00:50

ABD, İRAN'DAN 24-48 SAAT İÇİNDE CEVAP BEKLİYOR

Axios platformunun konuya yakın yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump, İran ile mutabakat zaptı imzalanması için Tahran yönetiminden 24 ila 48 saat içinde cevap bekliyor.

 

Tarih 00:47

TRUMP: ASKERİ OLARAK YENİLDİLER!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını öne sürerek, "Askeri olarak yenilmiş durumdalar." ifadesini kullandı.

Tarih 00:30

İRAN: TRUMP TÜM EKSENLERDE YENİLGİYE UĞRADI

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade, ABD’nin İran’a yönelik ortaya koyduğu hedeflerini gerçekleştiremediğine atıf yaparak, “Trump, İran’da sistem değişikliği, uranyumun çalınması ve Hürmüz Boğazı’na hakim olma gibi tüm eksenlerde yenilgiye uğramıştır.” dedi.

Tarih 00:05

TRUMP: ANLAŞMAYA VARMAMIZ MÜMKÜN

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelere ilişkin, "Bir anlaşma yapmak istiyorlar ve son 24 saatte çok güzel görüşmeler gerçekleştirdik. Bir anlaşmaya varmamız mümkün duruyor" dedi.

