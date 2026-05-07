Eda Sakız ve Burak Bulut'un evliliğinden çok fazla geçmemesine rağmen, haklarında çıkan 'boşanıyorlar' iddiası sosyal medyayı adeta karıştırdı. Henüz evliliklerinin birinci yılını bile doldurmadan ortaya atılan bu iddialar sonrası 'Eda Sakız ve Burak Bulut ayrılıyor mu, boşanacak mı?' soruları da cevap arıyor. Çiftin son günlerde sosyal medyada yaptıkları hamleler ve iddialara karşı sessiz kalmaları, ayrılık ihtimalini güçlendiren detaylar arasında gösteriliyor. Peki Eda Sakız ve Burak Bulut ayrıldı mı? İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ Eda Sakız ile Burak Bulut ayrıldı mı? Eda Sakız ve Burak Bulut boşanıyor mu? Eda Sakız ve Burak Bulut'un evliliklerinin birinci yılını doldurmadan boşanacaklarına dair iddialar sosyal medyada gündem oldu. Eda Sakız, eşiyle olan tüm ortak karelerini silip profilinden Bulut soyadını kaldırdı. Burak Bulut da Eda Sakız ile olan fotoğraflarını profilinden temizledi. Çiftin 12 Ağustos 2025'te evlendiği belirtildi. Magazin kulislerinde çiftin bir süredir iletişim sorunları ve şiddetli geçimsizlik yaşadığı konuşuluyor. İkili, çıkan ayrılık iddialarına karşı henüz bir açıklama yapmadı.

EDA SAKIZ İLE BURAK BULUT AYRILDI MI?

Eda Sakız ve Burak Bulut'un ayrılık iddiaları, özellikle sosyal medya hesaplarında yaptıkları akıl karıştıran hamlelerle daha da güçlendi.

Eda Sakız'ın, eşiyle olan tüm ortak karelerini silmesi ve profilinden Bulut soyadını kaldırması sonrası çıkan boşanma iddialarına bir de benzer bir hamlenin bu defa Burak Bulut’tan da gelmesi tüm hayranları şoke etti.

Aynı şekilde Burak Bulut'un da Eda Sakız ile olan fotoğraflarını profilinden temizlediği görüldü. Bununla beraber şu an için ikiliden ayrılık iddialarına bir açıklama gelmiş değil.

EDA SAKIZ VE BURAK BULUT BOŞANIYOR MU?

12 Ağustos 2025 tarihinde Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlenen Eda Sakız ve Burak Bulut'un, bugünlerde anlaşmalı boşanma yoluna girdiği iddia ediliyor. Magazin kulislerinde ise çiftin bir süredir iletişim sorunları ve şiddetli geçimsizlik yaşadığı konuşuluyor.

Ünlü isimlerin bu krizin çözülememesi üzerine yollarını ayırma kararı aldıkları öne sürülüyor. 'Boşanıyorlar' iddiası almış başını gitmişken, hem Eda Sakız hem de Burak Bulut, tüm bu iddialara karşı sessizliğini korumayı sürdürüyor. Şimdi tüm gözler ikiliden gelecek resmi bir açıklamada.

EDA SAKIZ KİMDİR, MESLEĞİ NEDİR?

Eda Sakız 1999 doğumlu olup aslen Mersinlidir. Eda Sakız dijital içerik üreticisi, şarkıcı ve fenomen olarak geniş bir hayran kitlesine sahiptir.

2022 yılında Survivor Fenomenler özel bölümünde de boy gösteren Eda Sakız, Papatya, Amcalar ve Bana Göre şarkılarıyla adından söz ettirmiştir. 2019 yılında TikTok üzerinden yaptığı paylaşımlarla adını duyuran Eda Sakız, şimdilerde Burak Bulut ile evliliği ile gündemden düşmemektedir.