Avatar
Editor
 Arzu Akçay

Burak Berkay Akgül’ün oyunculuğu sosyal medyayı salladı! Sahipsizler’in finali gündem oldu

Ünlü oyuncu Burak Berkay Akgül, Sahipsizler dizisinin finalinde oyunculuğu ile sosyal medyayı salladı. Çarşamba günü ekranlara veda eden Sahipsizler, finaliyle hem eğlendirdi hem de heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Burak Berkay Akgül’ün oyunculuğu sosyal medyayı salladı! Sahipsizler’in finali gündem oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.03.2026
15:26
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
15:26

Star TV’nin sevilen dizilerinden biri olan Sahipsizler, çarşamba günü final bölümüyle ekranlara veda etti. Sahipsizler dizisinin başrol karakterlerinden biri olan ’ün oynadığı bir sahne adeta sosyal medyayı salladı. Sahipsizler dizisinin finali gündem oldu. İşte detaylar...

BURAK BERKAY AKGÜL’ÜN OYUNCULUĞU SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Star TV’nin sevilen dizilerinden biri olan Çarşamba günü final bölümüyle ekranlara veda etti. Dizinin başarılı oyuncuları tek tek vedalarını yaparken, sosyal medyada başrol oyuncusu Burak Berkay Akgül adeta dikkat çekerek sosyal medyayı salladı.

Burak Berkay Akgül’ün oyunculuğu sosyal medyayı salladı! Sahipsizler’in finali gündem oldu

Başrol oyuncusu olan Burak Berkay Akgül, oyunculuğuyla adeta sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncu, Sahipsizler dizisinin final bölümdeki bir sahne de yaptığı mimiklerle adeta herkesi güldürmeyi başardı.

Burak Berkay Akgül’ün oyunculuğu sosyal medyayı salladı! Sahipsizler’in finali gündem oldu

Oynadığı Devran karakterinin baba olma yolculuğunda doğum sahnesinin gelmesiyle Burak Berkay Akgül’ün o sahnedeki yüz ifadesi birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından kısa sürede gündem olarak adeta sosyal medyayı salladı.

Burak Berkay Akgül’ün oyunculuğu sosyal medyayı salladı! Sahipsizler’in finali gündem oldu

SAHİPSİZLER’İN FİNALİ GÜNDEM OLDU

Sahipsizler dizisi, Çarşamba akşamı final bölümüyle ekranlara veda etti. 2 sezondur ekranlarda yer alan Sahipsizler, yaşadığı reyting düşüşleri gibi nedenlerden dolayı 51. bölümde final yaptı. Final bölümüyle adeta gündem olan Sahipsizler, sosyal medya da günün en çok konuşulan konularında biri oldu.

Burak Berkay Akgül’ün oyunculuğu sosyal medyayı salladı! Sahipsizler’in finali gündem oldu

Sahipsizler dizisinin son bölümünde Azize ve Devran bebeklerini beklerken ailenin diğer üyeleri de hayatlarında yeni sayfalar açarlar. Zeliha’nın doğumuyla küs olan aile de küsler barışır. Devran aşirette yeni bir sayfa açılır ve devran burada kirli işlerden arındırır.

Burak Berkay Akgül’ün oyunculuğu sosyal medyayı salladı! Sahipsizler’in finali gündem oldu

Diğer yandan Yavuz, geçmişteki hatalarını telafi edebilmek için Cemo’yu özgürlüğüne kavuşturur. Melis ile ormandaki aile evine dönmeye karar verirler ve diğer aile üyelerini de oraya çağırırlar. Azize, doğum gününde oğlunu dünyaya getirir.

Burak Berkay Akgül’ün oyunculuğu sosyal medyayı salladı! Sahipsizler’in finali gündem oldu

Daha sonra Azize, yaşadığı tüm zorlukları kaleme alarak ‘Sahipsizler’ adıyla bir kitap çıkartır. Azize artık başarılı bir yazar olmuştur. Onlar artık Sahipsiz değillerdir, diyerek final oldu. Dizinin finali daha sonra sosyal medyada gündem oldu.

ETİKETLER
#dizi
#burak berkay akgül
#Sahipsizler
#Dizi Oyuncusu
#Final Bölümü
#Medya
