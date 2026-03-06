Burak Berkay Akgül’ün oyunculuğu sosyal medyayı salladı! Sahipsizler’in finali gündem oldu

Star TV’nin sevilen dizilerinden biri olan Sahipsizler, çarşamba günü final bölümüyle ekranlara veda etti. Sahipsizler dizisinin başrol karakterlerinden biri olan Burak Berkay Akgül’ün oynadığı bir sahne adeta sosyal medyayı salladı. Sahipsizler dizisinin finali gündem oldu. İşte detaylar...

BURAK BERKAY AKGÜL’ ÜN OYUNCULUĞU SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Star TV’nin sevilen dizilerinden biri olan Sahipsizler Çarşamba günü final bölümüyle ekranlara veda etti. Dizinin başarılı oyuncuları tek tek vedalarını yaparken, sosyal medyada başrol oyuncusu Burak Berkay Akgül adeta dikkat çekerek sosyal medyayı salladı.

Başrol oyuncusu olan Burak Berkay Akgül, oyunculuğuyla adeta sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncu, Sahipsizler dizisinin final bölümdeki bir sahne de yaptığı mimiklerle adeta herkesi güldürmeyi başardı.

Oynadığı Devran karakterinin baba olma yolculuğunda doğum sahnesinin gelmesiyle Burak Berkay Akgül’ün o sahnedeki yüz ifadesi birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından kısa sürede gündem olarak adeta sosyal medyayı salladı.

SAHİPSİZLER’İN FİNALİ GÜNDEM OLDU

Sahipsizler dizisi, Çarşamba akşamı final bölümüyle ekranlara veda etti. 2 sezondur ekranlarda yer alan Sahipsizler, yaşadığı reyting düşüşleri gibi nedenlerden dolayı 51. bölümde final yaptı. Final bölümüyle adeta gündem olan Sahipsizler, sosyal medya da günün en çok konuşulan konularında biri oldu.

Sahipsizler dizisinin son bölümünde Azize ve Devran bebeklerini beklerken ailenin diğer üyeleri de hayatlarında yeni sayfalar açarlar. Zeliha’nın doğumuyla küs olan aile de küsler barışır. Devran aşirette yeni bir sayfa açılır ve devran burada kirli işlerden arındırır.

Diğer yandan Yavuz, geçmişteki hatalarını telafi edebilmek için Cemo’yu özgürlüğüne kavuşturur. Melis ile ormandaki aile evine dönmeye karar verirler ve diğer aile üyelerini de oraya çağırırlar. Azize, doğum gününde oğlunu dünyaya getirir.

Daha sonra Azize, yaşadığı tüm zorlukları kaleme alarak ‘Sahipsizler’ adıyla bir kitap çıkartır. Azize artık başarılı bir yazar olmuştur. Onlar artık Sahipsiz değillerdir, diyerek dizi final oldu. Dizinin finali daha sonra sosyal medyada gündem oldu.