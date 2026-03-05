Menü Kapat
TGRT Haber
 Ebrar Oral

Çağdaş Onur Öztürk'ün yeni adresi şaşırttı! Diriliş Ertuğrul'un Vasilyus'u Çağdaş Onur Öztürk, Daha 17 dizisinde!

2014 yılında TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve 5 sezon boyunca izleyicisiyle buluşan 'Diriliş Ertuğrul'da önemli bir karakteri üstlenen Çağdaş Onur Öztürk, 'Daha 17' dizisi ile anlaştı.

Fatimatüzzehra Maslak
05.03.2026
05.03.2026
Kanal D'nin yeni sezon yaz dizilerinden biri olmaya hazırlanan Daha17 dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla şimdiden izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı bile. Kadın başrol oyuncusu Nesrin Cavadzade'nin olduğu Daha 17 dizisi için hazırlıklar tam gaz devam ederken, iddialı dizinin genişletilen oyuncu kadrosunda yeni bir transferin daha olduğu öğrenildi. Çekimler bu ay bitiminde İstanbul'da gerçekleştirilip daha sonrasına Bodrum'da devam edeceği bilinen Daha 17 dizisinin oyuncu kadrosuna 46 yaşındaki ünlü sinema oyuncusu Çağdaş Onur Öztürk'ün dahil olduğu öğrenildi. Peki Çağdaş Onur Öztürk'ün Daha 17 dizisindeki rolü belli oldu mu?

DAHA 17 DİZİSİNDE ÇAĞDAŞ ONUR ÖZTÜRK SÜRPRİZİ!

2026 yaz sezonu dizileri arasında ismiyle merak uyandıran 'Daha 17' dizisi, başarılı oyuncuları ve sürükleyici konusuyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Çağdaş Onur Öztürk'ün yeni adresi şaşırttı! Diriliş Ertuğrul'un Vasilyus'u Çağdaş Onur Öztürk, Daha 17 dizisinde!

TV ekranlarında en son Show TV'de yayınlanan 'Sandık Kokusu' dizisindeki eğlenceli ve komik rolüyle akıllarda kalan Nesrin Cavadzade'nin Daha 17 dizisinde 'Şebnem' rolü ile izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi.

Çağdaş Onur Öztürk'ün yeni adresi şaşırttı! Diriliş Ertuğrul'un Vasilyus'u Çağdaş Onur Öztürk, Daha 17 dizisinde!

Çekimleri İstanbul’da başlayıp Bodrum’da devam edecek olan Daha 17 dizisinin kritik karakterlerinden birini ekrana taşıyacak olan bir diğer ismin ise 'Serhat' rolü ile Çağdaş Onur Öztürk olduğu ortaya çıktı.

Çağdaş Onur Öztürk'ün yeni adresi şaşırttı! Diriliş Ertuğrul'un Vasilyus'u Çağdaş Onur Öztürk, Daha 17 dizisinde!

Başarılı oyuncu Çağdaş Onur Öztürk'ün daha önceden TV ekranlarında; Gizli Bahçe, Ömer, Sipahi, Sevmek Zamanı, Akrep, Avlu, Yuvamdaki Düşman, Diriliş Ertuğrul, Kış Güneşi, Böyle Bitmesin, Kuzey Güney ve Sakarya Fırat gibi önemli projelerde kendini gösterip kameralar önüne çıktığı biliniyor.

Çağdaş Onur Öztürk'ün yeni adresi şaşırttı! Diriliş Ertuğrul'un Vasilyus'u Çağdaş Onur Öztürk, Daha 17 dizisinde!

Peki Kanal D'nin yeni sezon dizisi Daha 17'de rol alacak olan oyuncu Çağdaş Onur Öztürk kısaca kimdir?

DAHA 17 DİZİSİNİN SERHAT'I ÇAĞDAŞ ONUR ÖZTÜRK MERAK EDİLDİ! ÇAĞDAŞ ONUR ÖZTÜRK KİMDİR?

Daha 17 dizisinde Serhat rolü ile ekran karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Çağdaş Onur Öztürk, 16 Ağustos 1979’da Sivas’ta doğmuştur.

Çağdaş Onur Öztürk'ün yeni adresi şaşırttı! Diriliş Ertuğrul'un Vasilyus'u Çağdaş Onur Öztürk, Daha 17 dizisinde!

Eğitim görmeye başladığı ilk andan beri tiyatro oyunlarında yer alarak oyunculuğa karşı ilgi besleyen Çağdaş Onur Öztürk, Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde n başarılı bir şekilde mezun olmuştur.

Çağdaş Onur Öztürk'ün yeni adresi şaşırttı! Diriliş Ertuğrul'un Vasilyus'u Çağdaş Onur Öztürk, Daha 17 dizisinde!

Askerliğini yaptıktan sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü’nü okuyup mezun olan Öztürk, TV ekranlarındaki ilk deneyimini 2008'de Gazi dizisi ile yaşamıştır.

Çağdaş Onur Öztürk'ün yeni adresi şaşırttı! Diriliş Ertuğrul'un Vasilyus'u Çağdaş Onur Öztürk, Daha 17 dizisinde!

Bu diziden sonra birden fazla popüler projede yerini almıştır. TRT1 ekranlarının bir dönem favori dizilerinden olan Diriliş Ertuğrul'da rolü gereği binicilik dersi alan Öztürk, eğitim sırasında attan düşerek; elmacık kemiği, köprücük kemiği ve bileğini kırmıştır.

Çağdaş Onur Öztürk'ün yeni adresi şaşırttı! Diriliş Ertuğrul'un Vasilyus'u Çağdaş Onur Öztürk, Daha 17 dizisinde!

