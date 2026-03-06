TRT’den 15 Temmuz dizisi geliyor! Gelenek değişiyor

Her yıl TRT’den Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz akşamında seyirciyle buluşan filmler oluyordu. Ancak bu yıl gelenek değişiyor. Sinema filmleriyle TRT 1 ekranlarında yayınlanan projeler, bu yıl ‘Asırlık Gece’ adıyla dizi olarak seyirciyi ekran başına kilitleyecek. İşte detaylar…

TRT’DEN 15 TEMMUZ DİZİSİ GELİYOR!

Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz akşamı izleyicilerle buluşan filmler bu yıl değişiyor. TRT’nin her yıl 15 Temmuz’a özel hazırladığı filmler dikkatleri üzerine çekerek izleniyordu.

TRT’den bu yıl ise 15 Temmuz dizisi geliyor. Bu kez izleyici karşısına Asırlık Gece adlı dizi projesiyle çıkacak olan TRT, şimdiden yeni projesi merakla bekleniyor. Projeyi tine TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı ve Ramazan dizisinin yapımcısı Miray Yapım üstleniyor.

Asırlık Gece için yönetmen koltuğunda Cihan Sağlan ile Ahmet Toklu otururken dizinin oyuncu seçimleri halen daha sürüyor. 15 bölümden oluşacak olan Asırlık Gece, Ankara ve İstanbul’da gerçekleşecek.

Dizi de her bölüm başka farklı bir hikâye anlatılacak. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yapım süreci hızla ilerleyen dizi, nisan sonu ya da mayıs başında başlaması planlanıyor. Dizi 15 Temmuz gecesine dair çeşitli insan deneyimlerini ekranlara taşıyacak.

