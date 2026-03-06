Menü Kapat
TGRT Haber
Medya
Editor
Editor
 Arzu Akçay

TRT'den 15 Temmuz dizisi geliyor! Gelenek değişiyor

TRT'den yeni 15 Temmuz temalı bir yapım geliyor. Her sene gelenek haline gelen 15 Temmuz yapımları, bu kez ekranlarda dizi olarak yayınlanacak. Seyirciyi ekran başına kilitleyecek olan yeni 15 Temmuz temalı 'Asırlık Gece' dizisi heyecanla beklenmeye başlandı

TRT'den 15 Temmuz dizisi geliyor! Gelenek değişiyor
Haber Merkezi
06.03.2026
06.03.2026
Her yıl ’den Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında akşamında seyirciyle buluşan filmler oluyordu. Ancak bu yıl gelenek değişiyor. Sinema filmleriyle TRT 1 ekranlarında yayınlanan projeler, bu yıl ‘Asırlık Gece’ adıyla olarak seyirciyi ekran başına kilitleyecek. İşte detaylar…

TRT’DEN 15 TEMMUZ DİZİSİ GELİYOR!

Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz akşamı izleyicilerle buluşan filmler bu yıl değişiyor. TRT’nin her yıl 15 Temmuz’a özel hazırladığı filmler dikkatleri üzerine çekerek izleniyordu.

TRT’den 15 Temmuz dizisi geliyor! Gelenek değişiyor

TRT’den bu yıl ise 15 Temmuz dizisi geliyor. Bu kez izleyici karşısına Asırlık Gece adlı dizi projesiyle çıkacak olan TRT, şimdiden yeni projesi merakla bekleniyor. Projeyi tine TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı ve Ramazan dizisinin yapımcısı Miray Yapım üstleniyor.

TRT’den 15 Temmuz dizisi geliyor! Gelenek değişiyor

Asırlık Gece için yönetmen koltuğunda Cihan Sağlan ile Ahmet Toklu otururken dizinin oyuncu seçimleri halen daha sürüyor. 15 bölümden oluşacak olan Asırlık Gece, Ankara ve İstanbul’da gerçekleşecek.

TRT’den 15 Temmuz dizisi geliyor! Gelenek değişiyor

Dizi de her bölüm başka farklı bir hikâye anlatılacak. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yapım süreci hızla ilerleyen dizi, nisan sonu ya da mayıs başında başlaması planlanıyor. Dizi 15 Temmuz gecesine dair çeşitli insan deneyimlerini ekranlara taşıyacak.

TRT’den 15 Temmuz dizisi geliyor! Gelenek değişiyor

GELENEK DEĞİŞİYOR

TRT’den her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için özel bir projeyle tekrardan seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her yıl film projeleriyle dikkatleri üzerine çeken TRT bu yıl geleneği değiştiriyor.

TRT’den 15 Temmuz dizisi geliyor! Gelenek değişiyor

Daha önceleri 15 Temmuz kapsamında hazırlanan ‘İtiraf’, ‘Yirmisekiz’, ‘Ben ve Babam-Vatan’ ve ‘Son Sefer’ filmleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. 15 Temmuz akşamına özel hazırlanan yapımlar bu kez değişiyor.

TRT’den 15 Temmuz dizisi geliyor! Gelenek değişiyor

TRT’den bu kez 15 bölümlük dizi ekranlara gelecek. ‘Asırlık Gece’ olarak seyirci karşısına çıkacak olan dizi için oyuncu seçimleri halen daha devam ediyor. Seyirciyi ekran başına kilitleyecek olan yeni 15 Temmuz kapsamında olan yapım şimdiden merakla bekleniyor.

