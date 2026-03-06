Menü Kapat
12°
Editor
Editor
 Ezgi Sezer

İnci Taneleri dizisi kaçıncı bölüm final yapıyor? İnci Taneleri final sahnesi ne olacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisiyle ilgili final iddiaları gündemde yerini aldı. Dizinin son bölüm çekimlerinin tamamlanmasının ardından izleyiciler “İnci Taneleri final mi yapıyor?” sorusuna cevap aramaya başladı. Final bölümü tarihi de netleşti.

İnci Taneleri dizisi kaçıncı bölüm final yapıyor? İnci Taneleri final sahnesi ne olacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.03.2026
10:09
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
10:16

’ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı dizisinin final bölümü için geri sayım başladı. BKM imzalı yapımın son bölüm çekimlerinin tamamlandığı açıklanırken, dizinin ekranlara ne zaman veda edeceği de kesinleşti.

İNCİ TANELERİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

’nin perşembe akşamları yayınlanan dizisi İnci Taneleri için final kararı alındı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin final bölümünün son sahnesi çekilerek set tamamlandı.

İnci Taneleri dizisi kaçıncı bölüm final yapıyor? İnci Taneleri final sahnesi ne olacak?

Şenol Sönmez’in yönetmenliğini üstlendiği dizinin setinde, final çekimlerinin ardından duygusal anlar yaşandı. Başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan’ın veda konuşmasının ardından ekip, dizinin son sahnesini tamamladı.

İnci Taneleri dizisi kaçıncı bölüm final yapıyor? İnci Taneleri final sahnesi ne olacak?

Yayın hayatı boyunca güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken İnci Taneleri, Azem Yücedağ karakterinin öyküsünü izleyiciyle buluşturdu. Sevilen dizi kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başarmıştı.

İnci Taneleri dizisi kaçıncı bölüm final yapıyor? İnci Taneleri final sahnesi ne olacak?

İNCİ TANELERİ DİZİSİ KAÇINCI BÖLÜM FİNAL YAPIYOR?

İnci Taneleri'nin 51. bölümüyle ekranlara veda edeceği açıklandı. Final öncesindeki 50. bölüm dün akşam izleyicisiyle buluştu. Final bölümü ise 12 Mart Perşembe akşamı Kanal D’de yayınlanacak.

İnci Taneleri dizisi kaçıncı bölüm final yapıyor? İnci Taneleri final sahnesi ne olacak?

İNCİ TANELERİ FİNAL SAHNESİ NE OLACAK?

Final öncesinde yayınlanacak bölümlerde hikayede önemli gelişmeler yaşanacak. Azem’in ortaya çıkmasıyla karakterler arasında yeni yüzleşmeler ve hesaplaşmalar gündeme gelecek. Final bölümünde ise Azem Yücedağ’ın hikayesinin nasıl noktalanacağı ve diğer karakterlerin akıbeti merak konusu.

İnci Taneleri dizisi kaçıncı bölüm final yapıyor? İnci Taneleri final sahnesi ne olacak?

İNCİ TANELERİ NE ZAMAN FİNAL OLACAK?

İnci Taneleri dizisinin final bölümü 12 Mart 2026 Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında olacak.


