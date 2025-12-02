İnci Taneleri dizisi geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan tarihi duyurdu

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı İnci Taneleri dizisi, son olarak 44. bölümle ekranda yer aldı. Son olarak 6 ay önce yeni bölümü yayınlanan İnci Taneleri'nin yayın tarihi de belli oldu.

İNCİ TANELERİ DİZİSİ GERİ DÖNÜYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yılmaz Erdoğan’ın “Organize İşler Karun Hazinesi”nin çekimleri bugün tamamladı. İstanbul’da başlayan Köyceğiz’e taşınan, Şenol Sönmez’in yönettiği 8 bölümlük dizi şimdiden merak konusu oldu.

Ekim ayında “Halletmemiz gereken bazı Organize İşler var, biter bitmez İnci Taneleri’ne başlıyoruz” mesajını yayınlayan Yılmaz Erdoğan şimdi İnci Taneleri’nin senaryosuna yoğunlaşacak. Fenomen dizinin 3. sezon çekimlerinin aralık sonunda başlaması planlanıyor. Kanal, İnci Taneleri’nin günü olan perşembeyi aylardır boş tutuyor.