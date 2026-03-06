Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Alperen Duymaz Cennetin Çocukları dizinden geri çekildi! Oyuncunun zamanlamasına uymadı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisine başrol oyuncu olarak dahil olan Alperen Duymaz, yeni gelen bilgilere göre diziden geri çekildi. Prensipte ek sıkışan Alperen Duymaz, 2 yeni projesinin olması nedeniyle zamanlaması uymadı. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Alperen Duymaz Cennetin Çocukları dizinden geri çekildi! Oyuncunun zamanlamasına uymadı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.03.2026
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
saat ikonu 12:29

başrol oyuncusu ’nun diziden çıkarılması üzerine yeni bir başrol oyuncusu arayan ekibi, başarılı oyuncu ’la anlaşmıştı. Prensipte el sıkışan Alperen Duymaz, iki yeni projesinin olması nedeniyle zamanlaması uymadı, diziden geri çekildi. İşte detaylar…

ALPEREN DUYMAZ CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİNDEN GERİ ÇEKİLDİ!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları, son zamanlarda gündemdekini yerini almaya devam ediyor. İzleyici ile buluşan Cennetin Çocukları, başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu’nun diziden çıkmasıyla yeni bir isim aramıştı.

Alperen Duymaz Cennetin Çocukları dizinden geri çekildi! Oyuncunun zamanlamasına uymadı

Ardından ünlü isim Alperen Duymaz’la anlaşmaya varan Cennetin Çocukları’ndan yeni bir haber geldi. Birsen Altuntaş’ın haberine prensipte el sıkışan Alperen Duymaz ve Cennetin Çocukları’nın yapımcısı Motto Yapım, yeni gelen bilgilere göre vazgeçildi.

Alperen Duymaz Cennetin Çocukları dizinden geri çekildi! Oyuncunun zamanlamasına uymadı

Pazartesi akşamlarının yoğun ilgi ile izlenen dizilerinden biri olan Cennetin Çocukları, İsmail Hacıoğlu’nun vedasının ardından Motto Yapım yeni bir başrol oyuncusu arayışına girmişti. İlk teklif götürülen isimlerden biri olan Alperen Duymaz, diziden geri çekildi.

Alperen Duymaz Cennetin Çocukları dizinden geri çekildi! Oyuncunun zamanlamasına uymadı

OYUNCUNUN ZAMANLAMASINA UYMADI

İsmail Hacıoğlu’nun Cennetin Çocukları dizisinden çıkarılmasının ardından yapım ekibi yeni bir başrol oyuncusu arayışına girmişti. Ekibin elinde 2-3 bölüm stok bölüm bulunurken kısa sürede başarılı oyuncu Alperen Duymaz’a başrol teklifi gitmişti.

Alperen Duymaz Cennetin Çocukları dizinden geri çekildi! Oyuncunun zamanlamasına uymadı

Cennetin Çocukları dizisinde başrol oyuncusu olarak kadroya dahil olan Alperen Duymaz, gelen son bilgilere göre diziden geri çekildi. Prensipte anlaşan Alperen Duymaz ve yapım tarafı, geçtiğimiz dakikalarda iptal oldu.

Alperen Duymaz Cennetin Çocukları dizinden geri çekildi! Oyuncunun zamanlamasına uymadı

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Alperen Duymaz eylül ayında başlayacak olan yeni ana akım projesinden dolayı yapım şirketiyle haziran ayına kadar anlaşmak istedi. Ancak Motto Yapım ise anlaşmayı uzatma teklifinde bulununca iki tarafa da uymadı.

Alperen Duymaz Cennetin Çocukları dizinden geri çekildi! Oyuncunun zamanlamasına uymadı

Alperen Duymaz hem yaz aylarında çekmeyi planladığı dijital platform hem de eylül ayında başlayacak olan yeni akım projesinden dolayı zamanlaması uymadı. Oyuncunun 2 projesinin olması nedeniyle tarafların en sıkışarak ayrıldığı öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arka Sokaklar’a yeni transfer! Genç yıldız Ecem Ustaoğlu rolüyle dikkat çekiyor
Cennetin Çocukları dizisi yeni İskender Alperen duymaz mı oldu? Cennetin Çocukları İskender'e ne oldu?
ETİKETLER
#dizi
#Alperen Duymaz
#İsmail Hacıoğlu
#Cennetin Çocukları
#Motto Yapım
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.