Alperen Duymaz Cennetin Çocukları dizinden geri çekildi! Oyuncunun zamanlamasına uymadı

Cennetin Çocukları başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu’nun diziden çıkarılması üzerine yeni bir başrol oyuncusu arayan dizi ekibi, başarılı oyuncu Alperen Duymaz’la anlaşmıştı. Prensipte el sıkışan Alperen Duymaz, iki yeni projesinin olması nedeniyle zamanlaması uymadı, diziden geri çekildi. İşte detaylar…

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları, son zamanlarda gündemdekini yerini almaya devam ediyor. İzleyici ile buluşan Cennetin Çocukları, başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu’nun diziden çıkmasıyla yeni bir isim aramıştı.

Ardından ünlü isim Alperen Duymaz’la anlaşmaya varan Cennetin Çocukları’ndan yeni bir haber geldi. Birsen Altuntaş’ın haberine prensipte el sıkışan Alperen Duymaz ve Cennetin Çocukları’nın yapımcısı Motto Yapım, yeni gelen bilgilere göre vazgeçildi.

İsmail Hacıoğlu’nun Cennetin Çocukları dizisinden çıkarılmasının ardından yapım ekibi yeni bir başrol oyuncusu arayışına girmişti. Ekibin elinde 2-3 bölüm stok bölüm bulunurken kısa sürede başarılı oyuncu Alperen Duymaz’a başrol teklifi gitmişti.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Alperen Duymaz eylül ayında başlayacak olan yeni ana akım projesinden dolayı yapım şirketiyle haziran ayına kadar anlaşmak istedi. Ancak Motto Yapım ise anlaşmayı uzatma teklifinde bulununca iki tarafa da uymadı.

Alperen Duymaz hem yaz aylarında çekmeyi planladığı dijital platform hem de eylül ayında başlayacak olan yeni akım projesinden dolayı zamanlaması uymadı. Oyuncunun 2 projesinin olması nedeniyle tarafların en sıkışarak ayrıldığı öğrenildi.