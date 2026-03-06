Menü Kapat
12°
 Arzu Akçay

Arka Sokaklar’a yeni transfer! Genç yıldız Ecem Ustaoğlu rolüyle dikkat çekiyor

Kanal D’nin uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, izleyicisi tarafından yoğun ilgi ile izlenen yapımlar arasında yer alıyor. Öyle ki başarılı isimler dizinin kadrosunda yer alarak gündemdeki yerlerini alıyorlar. Şimdilerde Arka Sokaklar dizisi genç yıldız Ecem Ustaoğlu’nu transfer ederek dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Ecem Ustaoğlu’nun rolü…

Haber Merkezi
06.03.2026
06.03.2026
Ekranların sevilerek takip edilen işlerinden biri olan , başarılı konusuyla dikkatleri üzerine çekerken oyuncu kadrosuyla da gündem olmaya devam ediyor. Öyle ki geçtiğimiz günlerde başarılı oyuncu Murat Serezli’yi kadrosuna dahil eden Arka Sokaklar dizi şimdilerde genç yıldız olan Ecem Ustaoğlu’nu kadrosuna transfer etti. Genç yıldızlardan biri olan Ecem Ustaoğlu, rolüyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

ARKA SOKAKLAR’A YENİ TRANSFER!

Kanal D ekranlarının sevilerek takip edilen dizisi Arka Sokaklar, gündem olmaya devam ediyor. Cuma akşamlarının sevilerek takip edilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, oyuncu kadrosuna da yeni isimleri katmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Konusuyla gündemdeki yerini hep koruyan Arka Sokaklar, uzun soluklu diziler arasında en popüler olan. 20 senedir yoğun bir ilgi ile izlenen Arka Sokaklar’a yeni bir transfer geliyor. Genç yıldızlardan biri olan Ecem Ustaoğlu, Arka Sokaklar’a el sıkıştı.

GENÇ YILDIZ ECEM USTAOĞLU ROLÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Ekranların en dikkat çeken yapımlarından biri olan Arka Sokaklar, oyuncu kadrosuna yeni isimleri eklemeye devam ediyor. Özellikle de genç yıldızlara oynama imkânı veren Arka Sokaklar, şimdilerde genç isim Ecem Ustaoğlu’nu kadrosuna transfer etti.

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Arka Sokaklar Ecem Ustaoğlu’yla anlaşması sonucu genç ismin oynayacağı rol dikkat çekti. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, 20 yıldır ekranların en çok sevilen polisiye dizisi Arka Sokaklar’da Ecem Ustaoğlu, içbitirici bir kadın olarak seyirci karşısına çıkacak.

Ecem Ustaoğlu, Beril karakteriyle ekranlara gelirken geçtiğimiz günlerde dizinin kadrosuna dahil olan Murat Serezli’nin avukatı olacak. Murat Serezli’nin Fevzi rolüyle seyirci karşısına çıkacağı Arka Sokaklar, keyifli sahneleriyle ekranlara damga vuracak.

Geçtiğimiz günlerde başarılı oyuncu Murat Serezli’yi oyuncu kadrosuna alan Arka Sokaklar, dikkatleri üzerine çekecek. En son Savaşçı diziyle ekranlara gelen Murat Serezli şimdilerde ekranlara emekli başsavcı olarak dönecek.

Ecem Ustaoğlu, Emekli başsavcı Fevzi’nin asistanı ve avukatı rolüyle ekranlara gelecek. Beril, profesyonel ve işbitirici bir kadın olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Arka Sokaklar Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

