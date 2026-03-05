Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Arka Sokaklar dizine Murat Serezli mi geliyor? Murat Serezli hangi karakterle ekranlara geri dönüyor?

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar, izleyicinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle de son zamanlarda işlediği konularla sevilerek takip edilen Arka Sokaklar dizisi oyuncularıyla da oldukça dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Peki, Arka Sokaklar dizine Murat Serezli mi geliyor? Murat Serezli hangi karakterle ekranlara geri dönüyor? İşte detaylar…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 16:40

Ekranların uzun soluklu yapımlarından biri olan , başarılı konusuyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Konusunun yanı sıra oyuncularıyla da oldukça gündem olan Arka Sokaklar dizisi kadrosuna başarılı isimleri katmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Murat Serezli fenomen dizinin kadrosuna dahil oluyor. Peki, Arka Sokaklar dizine Murat Serezli mi geliyor? Murat Serezli hangi karakterle ekranlara geri dönüyor? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

ARKA SOKAKLAR DİZİNE MURAT SEREZLİ Mİ GELİYOR?

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, son zamanlarda gündem olmaya devam ediyor. Güçlü hikayesiyle izleyicinin dikkatini çeken Arka Sokaklar, başarılı oyuncu kadrosuyla da oldukça dikkat çekiyor.

Arka Sokaklar dizine Murat Serezli mi geliyor? Murat Serezli hangi karakterle ekranlara geri dönüyor?

20 sezondur ekranlarda yoğun ilgiyle izlenen dizileri arasında yer alan dizisi Arka Sokaklar, oyuncu kadrosuna flaş bir isim alarak dikkatleri üzerine çekti. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Ünlü oyuncu Murat Serezli ekranların uzun soluklu dizisinin kadrosuna dahil oluyor.

Arka Sokaklar dizine Murat Serezli mi geliyor? Murat Serezli hangi karakterle ekranlara geri dönüyor?

Arama motorlarında ‘Arka Sokaklar dizisine Murat Serezli mi geliyor?’ sorusu araştırılmaya başlandı. Başarılı oyuncu Murat Serezli Arka Sokaklar diziyle ekranlara dönüyor. D Media imzalı dizi de rol alacak olan Murat Serezli rol alacağı karakterle de merak edilmeye başlandı.

Arka Sokaklar dizine Murat Serezli mi geliyor? Murat Serezli hangi karakterle ekranlara geri dönüyor?

MURAT SEREZLİ HANGİ KARAKTERLE EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR?

Ünlü oyuncu Murat Serezli, Kanal D’nin D Media imzalı dizisi olan Arka Sokaklar diziyle ekranlara dönen Murat Serezli, arama motorlarında hangi karakterle ekranlara geleceği merak edilmeye başlandı. Arama motorlarında konu hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı.

Arka Sokaklar dizine Murat Serezli mi geliyor? Murat Serezli hangi karakterle ekranlara geri dönüyor?

Askeri dizi olan Savaşçı ile ekranlara gelen Murat Serezli, polisiye dizisi olan Arka Sokaklar’da eski rol arkadaşıyla da beraber sahne alacak. Geçtiğimiz aylarda Arka Sokaklar dizisine dahil olan Sarp Leventoğlu ile tekrardan buluşuyor.

Arka Sokaklar dizine Murat Serezli mi geliyor? Murat Serezli hangi karakterle ekranlara geri dönüyor?

Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil olan Murat Serezli, ‘Emekli Başsavcı Fevzi’ rolüyle ekranlara gelecek. Önümüzdeki bölümlerde diziye dahil olacağı öğrenilen Murat Serezli’nin oynayacağı karakter ise bürokrasinin içince çalışan aktif bir çalışan olarak ekranlara gelecek.

Arka Sokaklar dizine Murat Serezli mi geliyor? Murat Serezli hangi karakterle ekranlara geri dönüyor?

Arka Sokaklar dizisine önümüzdeki hafta dahil olacak olan Murat Serezli, Ankaralı bürokrat bir ailede yetişmiş, yüksek yargı mensubuyken emekli olmuş ancak hala bürokrasinin içinde aktif şekilde çalışmaktadır.

Yeraltı mı kazandı, Eşref Rüya mı? 4 Mart 2026 reyting sonuçları herkesi şaşırttı!
Yeni sezonda çıkacak olan diziler neler? 2026 yeni sezonda hangi diziler yayınlanacak?
