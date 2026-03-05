Ekranların uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar, başarılı konusuyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Konusunun yanı sıra oyuncularıyla da oldukça gündem olan Arka Sokaklar dizisi kadrosuna başarılı isimleri katmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Murat Serezli fenomen dizinin kadrosuna dahil oluyor. Peki, Arka Sokaklar dizine Murat Serezli mi geliyor? Murat Serezli hangi karakterle ekranlara geri dönüyor? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

ARKA SOKAKLAR DİZİNE MURAT SEREZLİ Mİ GELİYOR?

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, son zamanlarda gündem olmaya devam ediyor. Güçlü hikayesiyle izleyicinin dikkatini çeken Arka Sokaklar, başarılı oyuncu kadrosuyla da oldukça dikkat çekiyor.

20 sezondur ekranlarda yoğun ilgiyle izlenen dizileri arasında yer alan dizisi Arka Sokaklar, oyuncu kadrosuna flaş bir isim alarak dikkatleri üzerine çekti. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Ünlü oyuncu Murat Serezli ekranların uzun soluklu dizisinin kadrosuna dahil oluyor.

Arama motorlarında ‘Arka Sokaklar dizisine Murat Serezli mi geliyor?’ sorusu araştırılmaya başlandı. Başarılı oyuncu Murat Serezli Arka Sokaklar diziyle ekranlara dönüyor. D Media imzalı dizi de rol alacak olan Murat Serezli rol alacağı karakterle de merak edilmeye başlandı.

MURAT SEREZLİ HANGİ KARAKTERLE EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR?

Ünlü oyuncu Murat Serezli, Kanal D’nin D Media imzalı dizisi olan Arka Sokaklar diziyle ekranlara dönen Murat Serezli, arama motorlarında hangi karakterle ekranlara geleceği merak edilmeye başlandı. Arama motorlarında konu hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı.

Askeri dizi olan Savaşçı ile ekranlara gelen Murat Serezli, polisiye dizisi olan Arka Sokaklar’da eski rol arkadaşıyla da beraber sahne alacak. Geçtiğimiz aylarda Arka Sokaklar dizisine dahil olan Sarp Leventoğlu ile tekrardan buluşuyor.

Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil olan Murat Serezli, ‘Emekli Başsavcı Fevzi’ rolüyle ekranlara gelecek. Önümüzdeki bölümlerde diziye dahil olacağı öğrenilen Murat Serezli’nin oynayacağı karakter ise bürokrasinin içince çalışan aktif bir çalışan olarak ekranlara gelecek.

Arka Sokaklar dizisine önümüzdeki hafta dahil olacak olan Murat Serezli, Ankaralı bürokrat bir ailede yetişmiş, yüksek yargı mensubuyken emekli olmuş ancak hala bürokrasinin içinde aktif şekilde çalışmaktadır.