Murat Serezli Arka Sokaklar kadrosunda

Başrolünde Şevket Çoruh, Alp Korkmaz, Zafer Ergin gibi oyuncuların yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, 20'nci sezonuyla da büyük beğeniyle takip ediliyor. Dizinin yeni bölümlerine usta oyuncu Murat Serezli dahil oldu.

ARKA SOKAKLAR'A MURAT SEREZLİ GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 20. sezonunda da ilgiyle izlenen fenomen dizisi “Arka Sokaklar”ın kadrosuna flaş bir transfer daha yapıldı. Ünlü oyuncu Murat Serezli, duayen sinemacı Türker İnanoğlu’nun emaneti olan “Arka Sokaklar”ın kadrosuna dahil oldu. Serezli dizide “Emekli Başsavcı Fevzi” rolüyle dizide yer alacak.

Murat Serezli, geçmişte unutulmaz dizi “Savaşçı”da beraber kamera karşısına geçtiği Sarp Levendoğlu ile yine buluşacak. “Arka Sokaklar”a önümüzdeki bölümlerde dahil olacağı öğrenilen Fevzi karakteri, Ankaralı bürokrat bir ailede yetişmiş, yüksek yargı mensubuyken emekli olmuş ancak hâlâ bürokrasinin içinde aktif bir şekilde çalışmaktadır.

MURAT SEREZLİ KAÇ YAŞINDA?

3 Ekim 1969 doğumlu Murat Serezli, , tiyatro ve sinema sanatçıları Metin Serezli ve Nevra Serezli'nin oğlu olarak dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümünde eğitim gördü. Üniversite yıllarından itibaren 3D animasyon, bilgisayar programcılığı, seslendirme ve yönetmenlik gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yaptı.