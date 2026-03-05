Menü Kapat
11°
Medya
Avatar
Editor
 Arzu Akçay

Yeraltı mı kazandı, Eşref Rüya mı? 4 Mart 2026 reyting sonuçları herkesi şaşırttı!

Yeraltı, Eşref Rüya ve Kuruluş Orhan dizilerinin yer aldığı çarşamba günü reyting sonuçları belli oldu. 4 Mart 2026 reyting sonuçları herkesi şaşırttı. Peki, 4 Mart 2026 reyting sonuçlarında Yeraltı mı kazandı, Eşref Rüya mı? İşte detaylar…

Yeraltı mı kazandı, Eşref Rüya mı? 4 Mart 2026 reyting sonuçları herkesi şaşırttı!
05.03.2026
05.03.2026
saat ikonu 14:13

Televizyon izleyicisinin merakla beklediği açıklandı. Yeraltı, ve yapımlarının yeni bölümleri ekranlara gelirken 4 Mart 2026 Çarşamba reytinginde kimin kazandığı merak edildi. Peki, Yeraltı mı kazandı, Eşref Rüya mı? 4 Mart 2026 reyting sonuçları herkesi şaşırttı. İşte detaylar…

YERALTI MI KAZANDI, EŞREF RÜYA MI?

Çarşamba akşamı yayınlanan Yeraltı ve Eşref Rüya dizileri reyting savaşlarında da dikkat çekmeye devam ediyor. Haftanın en çok dizi izlenen günlerinden biri olan çarşamba günü, reyting sonuçlarıyla da herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

Yeraltı mı kazandı, Eşref Rüya mı? 4 Mart 2026 reyting sonuçları herkesi şaşırttı!

Özellikle de NOW TV’nin başarılı dizisi Yeraltı ve Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya arasındaki reyting savaşları hız kesmeden devam ediyor. Uzun süredir reytinglerde zirve de olan Yeraltı dizisi 4 Mart Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümünde düşüşe geçti.

Yeraltı mı kazandı, Eşref Rüya mı? 4 Mart 2026 reyting sonuçları herkesi şaşırttı!

Yayınlandığı günden beri reytinglerde üst seviyelerde yer alan Yeraltı dizisi, dün akşam ekranlara gelen yeni bölümüyle adeta düşüş moduna geçti. Haftalardır zirvedeki liderliğini koruyan Yeraltı, Eşref Rüya dizisine zirveyi tekrardan kaptırdı.

Yeraltı mı kazandı, Eşref Rüya mı? 4 Mart 2026 reyting sonuçları herkesi şaşırttı!

4 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI HERKESİ ŞAŞIRTTI!

Yeraltı, Eşref Rüya, ve Kuruluş Orhan yapımlarının yeni bölümleri dün akşam ekranlara yeni bölümleriyle geldi. Haftanın en çok dizi izlenen günlerinden biri olan çarşamba günü reyting sonuçlarında herkesi şaşırtan sonuçlar ortaya çıktı.

Yeraltı mı kazandı, Eşref Rüya mı? 4 Mart 2026 reyting sonuçları herkesi şaşırttı!

4 Mart 2026 reyting sonuçları herkesi şaşırtırken, haftalardır reytinglerde üst sıralarda yer alan Yeraltı, zirvenin eski sahibi Eşref Rüya’ya yenilmeye başladı. Yayınlandığı ilk bölümden beri ekranlara damga vuran Yeraltı dizisi, haftalardır zirvedeydi.

Yeraltı mı kazandı, Eşref Rüya mı? 4 Mart 2026 reyting sonuçları herkesi şaşırttı!

Ancak 4 Mart 2026 günü yayınlanan dizilerin yeni bölümleri reyting sonuçlarını alt üst etti. Yeraltı, Eşref Rüya, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan’ın yeni bölümleri ekranlara gelirken Sahipsizler final bölümüyle ekranlara veda etti.

Yeraltı mı kazandı, Eşref Rüya mı? 4 Mart 2026 reyting sonuçları herkesi şaşırttı!

Son zamanlarda reytinglerde düşüşe geçen Sahipsizler, final bölümüyle en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı. Zirvenin uzun süredir sahibi olan Eşref Rüya, uzun bir aradan sonra tekrardan reytinglerde üst seviyelere yerleşti. Eşref Rüya dizisindeki reyting yükselişe geçerken Yeraltı dizisi reytinglerde düşüşe geçti.

Yeraltı mı kazandı, Eşref Rüya mı? 4 Mart 2026 reyting sonuçları herkesi şaşırttı!

Total’de ilk sıraya 6.86’yla Yeraltı yer alırken, Eşref Rüya 5.96’yla uzun bir aranın ardından tekrardan zirveye doğru yol almaya başladı.

