TGRT Haber
Editor
 Arzu Akçay

Sevdiğim Sensin’in Tahir’inden esprili set paylaşımı! Cihat Süvarioğlu’ndan güldüren anlar

Star TV’nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin, sevilerek takip edilmeye devam ediyor. Sezon ortasında başlamasına rağmen dikkatleri üzerine çeken Sevdiğim Sensin, sadece dizideki başarılarla değil, set arkasındaki eğlenceli anlarla da gündem oluyor. Öyle ki dizi de Tahir karakterini oynayan Cihat Süvarioğlu, esprili anları paylaşarak takipçilerini güldürmeyi başardı. İşte detaylar…

Haber Merkezi
05.03.2026
05.03.2026
’nin yeni dizisi , dikkat çekmeye devam ediyor. Başarılı dizi daha ilk bölümlerinde olmasına rağmen, kendi günündeki dizilerden yüksek reyting almaya devam ediyor. Sadece dizinin hikayesi değil, başarılı oyuncularda merakla takip ediliyor. Sevdiğim Sensin dizisinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Tahir’den esprili set paylaşımı geldi. Cihat Süvarioğlu’nun yapmış olduğu paylaşım dizinin takipçilerini güldürmeyi başardı. İşte detaylar…

SEVDİĞİM SENSİN’’İN TAHİR’İNDEN ESPRİLİ SET PAYLAŞIMI!

Ekranların yeni dizisi Sevdiğim Sensin, sevilerek takip edilen diziler arasında yerini aldı. Kendi yayın gününde yayınlanan dizilerden yüksek reyting alan Sevdiğim Sensin Perşembe akşamlarının açık ara en çok izlenen dizisi oldu.

Sevdiğim Sensin’in Tahir’inden esprili set paylaşımı! Cihat Süvarioğlu’ndan güldüren anlar

Star TV’nin yeni dizisi olmasına rağmen yoğun ilgiyle izlenen Sevdiğim Sensin, beklenmedik bir reyting başarısıyla kısa süre de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz’ın başrollerinde olduğu Sevdiğim Sensin, şimdilerde en çok konuşulan diziler arasında yer aldı.

Sevdiğim Sensin’in Tahir’inden esprili set paylaşımı! Cihat Süvarioğlu’ndan güldüren anlar

Daha ekranlara gelmeden tanıtımları ve fragmanlarıyla çok ses getiren Sevdiğim Sensin dizisi gerek konusu gerekse de diğer oyuncularıyla iyi işlerden biri haline geldi. İzleyicinin dikkatini çeken Dicle (Helin Kandemir) ve Ertan’ın (Aytaç Şaşmaz) hayatlarında meydana gelen durumlar izleyiciyi kendine çekmeye devam ediyor.

Sevdiğim Sensin’in Tahir’inden esprili set paylaşımı! Cihat Süvarioğlu’ndan güldüren anlar

Öyle ki dizinin başarısı dikkat çekerken, başarılı oyuncu Cihat Süvarioğlu’nun karakteri Tahir’den esprili set paylaşımı geldi. Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Sevdiğim Sensin, set arkası paylaşımlarıyla da sıkı takipçilerinin gündeminde yer alıyor.

Sevdiğim Sensin’in Tahir’inden esprili set paylaşımı! Cihat Süvarioğlu’ndan güldüren anlar

CİHAT SÜVARİOĞLU’NDAN GÜLDÜREN ANLAR

Sevdiğim Sensin dizisinde Tahir karakterini oynayan Cihat Süvarioğlu, sosyal medyasından yapmış olduğu paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle de takipçilerini güldüren o anlar, sosyal medyada kısa süre de gündem oldu.

Sevdiğim Sensin’in Tahir’inden esprili set paylaşımı! Cihat Süvarioğlu’ndan güldüren anlar

Onedio’nun haberine göre, perşembe günü yayınlanan dizileri bile reytinglerde geçen Sevdiğim Sensin, sosyal medya paylaşımları da gündem oluyor. Öyle ki dizide kötü kardeş rolünde oynayan Cihan Süvarioğlu, sosyal medyasından yapmış olduğu paylaşım herkesi güldürdü.

Sevdiğim Sensin’in Tahir’inden esprili set paylaşımı! Cihat Süvarioğlu’ndan güldüren anlar

Sevdiğim Sensin dizisinin Aldur Ailesi’nin kötü kardeşi olan Tahir Aldur’u oynayan Cihat Süvarioğlu, dizi de bulunan anne-baba ve kardeşleriyle verdiği aile fotoğrafında kendisi hariç herkesi blurlayarak paylaşması kısa süre de viral oldu.

