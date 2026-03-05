Sunuculuğunu Giray Altınok’un üstlendiği The Traitors Türkiye’nin yarışmacıları belli oldu! Fragman sosyal medyada büyük ses getirdi

Başarılı komedyen Giray Altınok’un sunumuyla ekranlara gelecek olan The Traitors Türkiye yarışmasında boy gösterecek isimler belli oldu. Tüm dünyanın büyük bir ilgiyle takip ettiği reality yarışması The Traitors’ın Türkiye uyarlamasının yarışmacıları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Büyük bir ilgiyle beklenen yarışmada yarışacak isimlerin kimler olduğu ise merakla araştırılmaya başlandı. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı fragman sosyal medyada büyük ses getirdi. Peki, sunuculuğunu Giray Altınok’un üstlendiği The Traitors Türkiye’nin yarışmacıları kim? The Traitors’ın Türkiye uyarlaması hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte The Traitors Türkiye’nin yarışmacı kadrosu…

SUNUCULUĞUNU GİRAY ALTINOK’UN ÜSTLENDİĞİ THE TRAİTORS TÜRKİYE’NİN YARIŞMACILARI BELLİ OLDU!

Dünya çapında büyük bir ilgi gören reality yarışması The Traitors’ın Giray Altınok sunuculuğunda Türkiye’ye uyarlanacağı öğrenilmişti. Geçtiğimiz yıl ekim ayında Türkiye’ye uyarlanacağı duyurulan The Traitors yarışmasında kimlerin olacağı da büyük bir merakla bekleniyordu.

The Traitors yarışmasının Türkiye uyarlaması için tüm hazırlıklar hızla devam ederken, yarışmada yer alacak kişilerin listesi de yayınlandı. İngiltere, ABD ve Kanada gibi ülkelerde büyük bir ilgiyle takip edilen ve milyonlarca kişi tarafından izlenen The Traitors yarışmasının Türkiye versiyonunda yarışacak isimler sosyal medyada büyük ses getirdi.

Genellikle gizemli ve görkemli bir şatoda çekilen ve dünyanın farklı ülkelerinde izleyici karşısına çıkan, oldukça popüler reality yarışması The Traitors, Giray Altınok’un sunuculuğunda Prime Video’da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yayınlanması için hazırlıklarına tüm hızıyla devam edilen yarışmada boy gösterecek isimler belli oldu.

Bazı yarışmacıların ‘masum’, bazlarının ise gizli ‘hain’ rolünde yer alacağı The Traitors Türkiye yarışmasında kimin hain, kimin ise masum olduğunu kimse bilmeyecek. Heyecan dolu bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak yarışma, henüz yayınlanmadan büyük ilgi gördü.

Merakla beklenen The Traitors Türkiye’nin ilk tanıtımı geçtiğimiz gün yayınlandı. Tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte yarışmada yer alacak isimler de sosyal medyada hızla gündeme oturdu. İşte The Traitors Türkiye’nin yarışmacı kadrosunda yer alan isimler:

Yusuf Güney

Pascal Nouma

Yiğit Poyraz

Özgür Balakar

Melih Kunukçu

Jak Cem Avnayım

Saadet Özsırkıntı

Selim Yuhay

Emre Uzunboy

Öykü Berkan

Tara de Vries

Mert Öztürk

Yasemin Yılmaz

Yaren Alaca

Emir Elidemir

İlkay Buharalı

Hülya Uğur

Ayliz Yaşar

Yasemin Yürük

THE TRAİTORS TÜRKİYE’NİN FRAGMANI SOSYAL MEDYADA BÜYÜK SES GETİRDİ!

The Traitors yarışmasının Türkiye uyarlaması fragmanı sosyal medyada büyük ses getirdi. Birbirinden ünlü isimlerin boy göstereceği yarışma henüz yayınlanmadan büyük ilgi gördü. Strateji, psikolojik oyunlar ve bol bol şüphenin ön planda olacağı yarışmada birçok farklı platformda boy gösteren ünlü isimler yer alıyor.

Yarışmacıların hem verilen görevleri tamamlaması hem de aralarındaki hainleri ortaya çıkarmasıyla ilerleyen The Traitors yarışmasının Türkiye uyarlamasında 20 ünlü isim büyük ödül için kıyasıya mücadele edecek. Sunuculuğunu Giray Altınok’un üstlendiği fenomen yarışmanın çekimlerinin Brezilya’da yapılması planlanıyordu. Merakla beklenen programın ise 2026 yılının ilk aylarında Prime Video’da izleyici karşısına çıkacağı konuşuluyordu.

İzleyicinin merakla beklediği The Traitors Türkiye’nin fragmanı geçtiğimiz gün yayınlandı. Prime Video tanıtımı şu sözlerle duyurdu:

“Kadim bir şatoda masumlar, hainleri ortaya çıkarmaya çalışıyor ve bu bir kabus değil. Yepyeni reality şov The Traitors Türkiye, Giray Altınok’un sunumuyla çok yakında Prime Video’da.”

Tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte yarışmacı isimleri sosyal medyada hızla gündeme oturmayı başardı. Henüz yayınlanmadan büyük ilgi gören The Traitors Türkiye’nin çok yakında izleyiciyle buluşması bekleniyor.