Kanal D ekranlarının fenomen dizisi haline gelen Eşref Rüya, 35. bölümüyle adeta nefesleri kesmeyi başardı. Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Geçtiğimiz akşam 35. bölümüyle seyirci karşısına çıkan dizinin yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı da merak edildi. Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen dizi, 35. bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler ise Eşref Rüya dizisinin 35. bölümünün nerede yayınlandığını araştırmaya başladı. Peki, Eşref Rüya 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşref Rüya dizisi 35. bölüm nereden izlenir? Eşref Rüya son bölümde neler oldu? Eşref Rüya 35. bölüm full nerede yayınlanıyor? Eşref Rüya dizisinin 36. bölüm fragmanına dair merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Eşref Rüya’nın son bölümünün nereden izleneceği hakkında detaylar…

EŞREF RÜYA 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çarşamba akşamlarının reytinglerde zirve yapan fenomen dizisi Eşref Rüya, yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son olarak 35. bölümüyle ekranlara gelen Eşref Rüya dizisinin 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümüyle adeta nefesleri kesen Eşref Rüya dizisinin yeni bölüm fragmanı projenin sıkı takipçileri tarafından merak edildi.

Kanal D ekranlarında her çarşamba saat 20.00’da izleyici karşısına çıkan Eşref Rüya dizisi, heyecan dolu son bölümüyle izleyiciden tam puan almayı başardı. Dizinin 36. bölüm fragmanının çok küçük bir kısmı Kanal D resmi YouTube hesabında yayınlanırken, tamamının ise Yandex Al’dan ücretsiz olarak izlenebileceği duyuruldu.

EŞREF RÜYA DİZİSİ 35. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Son olarak 35. bölümüyle ekranlara gelen Eşref Rüya dizisinin son bölümünün full tek parça şeklinde nereden izleneceği merakla araştırılıyor. Eşref Rüya son bölüm full tek parça Amazon Prime dijital platform uygulamasından izlenebiliyor.

Kanal D ekranlarında her çarşamba saat 20.00’da izleyici karşısına çıkan Eşref Rüya dizisi, televizyon yayınından hemen sonra yalnızca full tek parça Amazon Prime (Prime Video) uygulamasından izlenebiliyor. Uygulamaya üye olanlar kolaylıkla Eşref Rüya’nın son bölümüne full tek parça şeklinde ulaşabiliyor.

Uzun bir süredir dijital platformlarda yayınlanmayan sadece kanal yayınından izlenebilen Eşref Rüya dizisi, televizyon yayınının hemen ardından yalnızca Amazon Prime’dan izlenebiliyor. Heyecan dolu son bölümüyle seyirciyle buluşan Eşref Rüya dizisinin 35. bölümü henüz Amazon Prime yer almıyor. Fakat dizinin televizyon yayını sonrası tüm bölümleri Amazon Prime’dan izlenebiliyor.

Diğer yandan dizinin geçmiş bölümleri ise sırasıyla Kanal D ekranlarının resmi sitesinde ve YouTube resmi sayfasında yayınlanıyor. Eşref Rüya 35. bölümünün Kanal D resmi internet sitesinde 23 Nisan’da izleyiciyle buluşması planlanıyor. Fakat fenomen dizinin son bölümünü hemen şimdi izlemek isteyenler Prime Video dijital platformuna üye olarak kolaylıkla ulaşabiliyor.

EŞREF RÜYA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yayınlanan 35. bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitleyen Eşref Rüya dizisinin son bölümünde; Eşref, Nisan’ın muhbirliğini öğrenince büyük bir yıkım yaşasa da onun güvenliğini sağlamak için elinden geleni yaptı.

Nisan başından geçen her şeyi Eşref’e açıklasa bile uğradığı ihanet, Eşref’in kalbinde yara açtı. Polisler tarafından etrafları sarıldığında kritik bir yol ayrımında kalan Eşref, herkesi şoke edecek bir hamle yaptı.

Eşref’in yokluğunda otoriteyi yeniden sağlamaya çalışan Kadir, Yaşar’dan cezbedici bir teklif aldı. Yeni kuracağı düzende nihai gücü elinde bulundurmak isteyen Yaşar ise kaleyi içten fethetmenin yollarını aradı.