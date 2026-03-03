Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Eşref Rüya dizisi yeni bölüm ne zaman? Eşref Rüya dizisi hangi gün yayınlanıyor?

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya son bölümde yaşanan heyecan dolu gelişmeler sonrasında izleyiciler Eşref Rüya'nın yeni bölüm yayın tarihini araştırmaya başladı. Eşref Rüya dizisi yeni bölüm ne zaman? Eşref Rüya dizisi hangi gün saat kaçta başlıyor? Eşref Rüya dizisi son bölümde ne oldu? İşte Eşref Rüya dizisine yönelik gelişmeler:

Eşref Rüya dizisi yeni bölüm ne zaman? Eşref Rüya dizisi hangi gün yayınlanıyor?
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 21:20
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 21:23

Başrolünde ile 'un yer aldığı dizisi, özellikle de yayınlanan son birkaç bölümü ile reytingde zirve noktada! Eşref, Rüya ve Nisan üçlemesi arasında yaşanan yeni gelişmeler, izleyiciler arasında ekran başında soluksuz takip edilir iken dizinin sıkı takipçileri Eşref Rüya dizisine yönelik araştırmalarını sürdürüyor.

Nisan'ın Rüya olduğu hakikatine ulaşması ile hikayenin seyri tamamen değişen Eşref Rüya'nın yeni bölümü dört gözle beklenir oldu. Peki Eşref Rüya dizisi hangi gün yayınlanıyor? Eşref Rüya saat kaçta, hangi kanalda?

EŞREF RÜYA DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR? EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

'nin en sevilen iddialı dizileri arasında başı çeken Eşref Rüya dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana izleyiciler arasında büyük bir ilgi görerek takip ediliyor.

Eşref Rüya dizisi yeni bölüm ne zaman? Eşref Rüya dizisi hangi gün yayınlanıyor?

Eşref'in Rüya arayışı ile başlayan hikayede gelişen yeni durumlar, dizideki sahneler arasında duyulan heyecanı arttırıyor.

Eşref Rüya dizisi yeni bölüm ne zaman? Eşref Rüya dizisi hangi gün yayınlanıyor?

Heyecan, dram, gizem ve aksiyonun bir arada bulunduğu Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ise her Çarşamba akşamı saat 20.00'da sevenleriyle buluşuyor.

Eşref Rüya dizisinin 35. bölümü için yayın tarihi verilen fragmanla birlikte açığa kavuşmuş oldu. Eşref Rüya 35. bölüm, 4 Mart Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

EŞREF RÜYA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NE OLDU? EŞREF RÜYA 34. BÖLÜM ÖZETİ:

Başrollerinde karizmatik oyuncu Çağatay Ulusoy ile güzel oyuncu Demet Özdemir'in buluştuğu Eşref Rüya dizisi son bölümü yine izleyenler arasında büyük bir heyecana neden oldu. Nefeslerin tutulduğu büyük sırrı ortaya çıktığı bölümde Eşref, aşık olduğu kadının aslında muhbir olduğu gerçeği ile yüzleşiyor.

Eşref Rüya dizisi yeni bölüm ne zaman? Eşref Rüya dizisi hangi gün yayınlanıyor?

Gürdal'ın telefonda Nisan'ın muhbir olduğunu söylemesi üzerine dünyası başına yıkılan Eşref'in hayatı bu gerçekle beraber alt üst olur. Nisan'ın muhbir olması ile beraber büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Eşref, yine de bunları bilmesine rağmen Nisan'ın güvenliği için çaba gösterecek.

Eşref Rüya dizisi yeni bölüm ne zaman? Eşref Rüya dizisi hangi gün yayınlanıyor?

Nisan, muhbirliğe Çiğdem'in tehditleriyle başlamak zorunda kaldığını söylese de sevdiği kadın tarafından ihanete uğradığı için kalbindeki yaralar kolay kolay kapanmayacaktır.

Eşref Rüya dizisi yeni bölüm ne zaman? Eşref Rüya dizisi hangi gün yayınlanıyor?

Polislerin Nisan ve Eşref'in etrafını sarması ile Eşrefi kritik bir ayrıma girerek herkesi şok eden bir hamlede bulunur.

Eşref’in yokluğunda otoriteyi yeniden eline almaya çalışan Kadir ise Yaşar’dan caydırıcı güzel bir teklif alır.

EŞREF RÜYA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?


Yoğun bir izleyici kitlesi bulunan ve her Çarşamba izlenme rekorlarının kırıldığı Eşref Rüya dizisinin çekimleri İstanbul’un çeşitli ilçelerinde gerçekleşmektedir. Eşref Tek’in köşk sahneleri Sarıyer’de, otel sahneleri Şişli’de, karakol sahneleri Üsküdar’da, Nisan Akyol’un evine ait sahneler ise Beyoğlu’nda çekildiği bilinmektedir.

Eşref Rüya dizisi yeni bölüm ne zaman? Eşref Rüya dizisi hangi gün yayınlanıyor?

Dizideki “Yetimler” grubunun tek noktada buluştuğu bölümler ise Büyük Yeni Han ve Büyük Valide Han’da gerçekleşmektedir.

#çağatay ulusoy
#dizi
#kanal d
#demet özdemir
#Eşref Rüya
#Medya
