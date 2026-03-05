Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Eşref Rüya dizisinin senaryosu mu değişecek? Çağatay Ulusoy senaryoyu mu değiştirdi?

İddialara göre; Çağatay Ulusoy, reyting istatistiklerinde düşüş yaşanan Eşref Rüya dizisinin zirvedeki yerini Yeraltı kaptırmayı hazmedemeyip senaryoya el attığı iddia edildi. Yayılan bu iddialar sonrasında akıllarda kalan tek soru ise; Çağatay Ulusoy, 'Eşref Rüya dizisinin senaryosunu mu değiştirtti?' oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eşref Rüya dizisinin senaryosu mu değişecek? Çağatay Ulusoy senaryoyu mu değiştirdi?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 00:04
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 00:07

'nin iddialı projelerinden olan Eşref Rüya dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle izleyenleri kendine tutsak etmeye devam ediyor. Eşref, Rüya ve Nisan üçlemesinin işlendiği son bölümlerde Nisan'ın muhbir olduğu gerçeği ile yüzleşen Eşref'in hayatı alt üst olur iken dizinin reytingleri yine zirve yaptı. Geçtiğimiz haftalarda reytinglerde düşüş yaşanan Eşref Rüya dizisi ne oldu da yükselişe geçti? Dizinin başrol oyuncusu , Eşref Rüya'nın senaryosuna mı müdahale etti?

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN SENARYOSU MU DEĞİŞTİRİLDİ?

Çarşamba akşamları ekranların 1 numaralı favori dizisi olan Eşref Rüya, reyting istatistiklerinde birkaç hafta öncesine kadar tüm kategorilerde birinci gelmeyi başararak zirvedeydi.

Eşref Rüya dizisinin senaryosu mu değişecek? Çağatay Ulusoy senaryoyu mu değiştirdi?

Ancak, istatistiklerdeki son verilere bakıldığında Eşref Rüya'da düşüş yaşanır iken Yeraltı yükselişe geçmişti.

Dizinin güçlü rakibi olan Yeraltı dizisi, entrikalı ve aksiyonlu sahneleriyle Eşref Rüya dizisinin reytinglerinde öne geçerken Eşref Rüya'nın yayınlanan yeni bölüm fragmanları izleyicilerin gün saymaya başlamasına neden oldu. Peki Eşref Rüya dizisinde istatistikleri değiştiren şey ne oldu?

ÇAĞATAY ULUSOY, EŞREF RÜYA DİZİSİNİN SENARYOSUNA MI EL ATTI?

Yayınlanan bazı haber kaynaklarında geçen iddialara göre; başrolünde Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in buluştuğu Eşref Rüya dizisinin son zamanlardaki başarısı ünlü isim Çağatay Ulusoy'dan kaynaklanıyor.

Eşref Rüya dizisinin senaryosu mu değişecek? Çağatay Ulusoy senaryoyu mu değiştirdi?

Öne sürülen iddialara göre; 35 yaşındaki başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, reyting istatistiklerinde Yeraltı'nın Eşref Rüya'nın önüne geçmesiyle birlikte tez vakit harekete geçti.

Eşref Rüya dizisinin senaryosu mu değişecek? Çağatay Ulusoy senaryoyu mu değiştirdi?

Kanal D'nin iddialı yapımı Eşref Rüya dizisinin senaristliğini yapan Ethem Özışık'a senaryonun gidişatına yönelik fikirde bulunan Çağatay Ersoy'un müdahalesi, dizinin reytinglerini değiştirdi.

İddialara göre; Çağatay Ulusoy, senarist Ethem Özışık'a "Çok aşk hikayesi var, aksiyonu arttıralım" dediği öne sürüldü.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR? TAM KADRO EŞREF RÜYA OYUNCULARI:

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya’nın iddialı oyuncu kadrosunda; Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Umut Karadağ, Kaan Turgut,

Eşref Rüya dizisinin senaryosu mu değişecek? Çağatay Ulusoy senaryoyu mu değiştirdi?

Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper gibi isimler yer alıyor.

EŞREF RÜYA DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? EŞREF RÜYA DİZİSİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Sürükleyici senaryosu ve başarılı oyunculuk performansları ile geniş bir izleyici kitlesi bulunan Eşref Rüya dizisi, yayınlanan son bölümüyle izleyiciler arasında heyecan dolu sahnelere neden oldu.

Eşref Rüya dizisinin senaryosu mu değişecek? Çağatay Ulusoy senaryoyu mu değiştirdi?

Yeni bölümü sabırsızlıkla beklenmeye başlayan Eşref Rüya dizisinin yayın günü ve saati ise arama motorunda sıklıkla araştırılıyor. Eşref Rüya dizisi yeni bölümü her çarşamba akşamı saat 20.00'da sevenleriyle buluşuyor.

ETİKETLER
#çağatay ulusoy
#kanal d
#Eşref Rüya Dizisi
#Senaryo Müdahalesi
#Reyting Yükselişi
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.