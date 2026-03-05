Eşref Rüya dizisinin senaryosu mu değişecek? Çağatay Ulusoy senaryoyu mu değiştirdi?

Kanal D'nin iddialı projelerinden olan Eşref Rüya dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle izleyenleri kendine tutsak etmeye devam ediyor. Eşref, Rüya ve Nisan üçlemesinin işlendiği son bölümlerde Nisan'ın muhbir olduğu gerçeği ile yüzleşen Eşref'in hayatı alt üst olur iken dizinin reytingleri yine zirve yaptı. Geçtiğimiz haftalarda reytinglerde düşüş yaşanan Eşref Rüya dizisi ne oldu da yükselişe geçti? Dizinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, Eşref Rüya'nın senaryosuna mı müdahale etti?

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN SENARYOSU MU DEĞİŞTİRİLDİ?

Çarşamba akşamları ekranların 1 numaralı favori dizisi olan Eşref Rüya, reyting istatistiklerinde birkaç hafta öncesine kadar tüm kategorilerde birinci gelmeyi başararak zirvedeydi.

Ancak, istatistiklerdeki son verilere bakıldığında Eşref Rüya'da düşüş yaşanır iken Yeraltı yükselişe geçmişti.

Dizinin güçlü rakibi olan Yeraltı dizisi, entrikalı ve aksiyonlu sahneleriyle Eşref Rüya dizisinin reytinglerinde öne geçerken Eşref Rüya'nın yayınlanan yeni bölüm fragmanları izleyicilerin gün saymaya başlamasına neden oldu. Peki Eşref Rüya dizisinde istatistikleri değiştiren şey ne oldu?

ÇAĞATAY ULUSOY, EŞREF RÜYA DİZİSİNİN SENARYOSUNA MI EL ATTI?

Yayınlanan bazı haber kaynaklarında geçen iddialara göre; başrolünde Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in buluştuğu Eşref Rüya dizisinin son zamanlardaki başarısı ünlü isim Çağatay Ulusoy'dan kaynaklanıyor.

Öne sürülen iddialara göre; 35 yaşındaki başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, reyting istatistiklerinde Yeraltı'nın Eşref Rüya'nın önüne geçmesiyle birlikte tez vakit harekete geçti.

Kanal D'nin iddialı yapımı Eşref Rüya dizisinin senaristliğini yapan Ethem Özışık'a senaryonun gidişatına yönelik fikirde bulunan Çağatay Ersoy'un müdahalesi, dizinin reytinglerini değiştirdi.

İddialara göre; Çağatay Ulusoy, senarist Ethem Özışık'a "Çok aşk hikayesi var, aksiyonu arttıralım" dediği öne sürüldü.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR? TAM KADRO EŞREF RÜYA OYUNCULARI:

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya’nın iddialı oyuncu kadrosunda; Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Umut Karadağ, Kaan Turgut,

Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper gibi isimler yer alıyor.

EŞREF RÜYA DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? EŞREF RÜYA DİZİSİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Sürükleyici senaryosu ve başarılı oyunculuk performansları ile geniş bir izleyici kitlesi bulunan Eşref Rüya dizisi, yayınlanan son bölümüyle izleyiciler arasında heyecan dolu sahnelere neden oldu.

Yeni bölümü sabırsızlıkla beklenmeye başlayan Eşref Rüya dizisinin yayın günü ve saati ise arama motorunda sıklıkla araştırılıyor. Eşref Rüya dizisi yeni bölümü her çarşamba akşamı saat 20.00'da sevenleriyle buluşuyor.