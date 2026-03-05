Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Eşref Rüya dizisi 35. bölümde ne oldu? Nisan ile Eşref'in büyük aşkı bitiyor mu?

Kanal D'nin favori dizisi Eşref Rüya'nın 35. bölümü, yine izleyenleri ekran başından ayrılamadı. Peki Eşref Rüya dizisi son bölümde neler yaşandı? Eşref Rüya'da büyük aşk sonlanıyor mu? Eşref'e kendini kanıtlayamayan Nisan sonunda pes ediyor! İşte Eşref Rüya dizisi son bölüm özeti:

Eşref Rüya dizisi 35. bölümde ne oldu? Nisan ile Eşref'in büyük aşkı bitiyor mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 02:16
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 02:19

Başrolünde ile 'un buluştuğu dizisi, yayınlanan bölümlerindeki duygu yüklü sahneleriyle hayran kitlesini arttırmaya devam ediyor. Nisan'ın muhbir olduğu gerçeğiyle yüzleşip kalbinde kapanmayacak yaralar açılan Eşref'in Nisan'ı affedip affetmeyeceği izleyiciler arasında en merak edilen sahnelerden oldu. Çiğdem'in baskı ve tehditleri sebebiyle aralarına sızmak zorunda kaldığını Eşref'e anlatmaya çalışan Nisan'ın akıbeti Eşref'in gözünde ne olacak? Eşref Rüya'da büyük aşk bitiyor mu? Eşref Rüya dizisi son bölümde neler yaşandı?

EŞREF RÜYA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

4 Mart Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında verilen Eşref Rüya dizisi, izleyenlerin yine yeniden nefeslerini kesti.

Eşref Rüya dizisi 35. bölümde ne oldu? Nisan ile Eşref'in büyük aşkı bitiyor mu?

Heyecan dolu gelişmelerin bir arada yaşandığı Eşref Rüya dizisinin yayınlanan son bölümünde Eşref ve Nisan arasında geçen olaylar izleyiciler arasında heyecanla takip edildi.

Eşref Rüya dizisinin son bölüm özeti! Eşref Rüya dizisi 35. bölümününde neler yaşandı?

Nisan'ı 'Yetimler'in elinden kurtaran Eşref, Gürdal'ın anlattıklarıyla beraber öğrendiği her şeyin hesabını bir bir Nisan'a sorar.

Eşref Rüya dizisi 35. bölümde ne oldu? Nisan ile Eşref'in büyük aşkı bitiyor mu?

Nisan, muhbir olduğunun ortaya çıkmasıyla Eşref'e kendini izah etmeye çalışır. Eşref'e 'Sana hiçbir zaman ihanet etmedim' diye dil döken Nisan'ın bu çabası Eşref'in gözünde ne yazıkki artık bomboştur.

Eşref Rüya dizisi 35. bölümde ne oldu? Nisan ile Eşref'in büyük aşkı bitiyor mu?

Öğrendikleri karşısında adeta dünyası başına yıkılan Eşref, aldığı bu büyük darbe ile güçlükle ayakta durmaya çalışsa da sonunda teslim olma kararı alır.

EŞREF'TEN NİSAN'A ÇIKIŞ YOLLARI GÖRÜLDÜ: SEN KENDİNE YENİ BİR HAYAT KUR!

"Benim yolum artık çıkmaz sokak. Ben hapishaneye... Sen de kendine yeni bir hayat kur." diyerek ilişkiyi sonlandırmaya giden Eşref'in bu sözleri sonrasında aradan çok vakit geçmeden etrafı polislerle sarılır.

Eşref Rüya dizisi 35. bölümde ne oldu? Nisan ile Eşref'in büyük aşkı bitiyor mu?

İçinde mermi olmayan boş silahını polise doru tutan Eşref, sakin bir şekilde polisin kendisine ateş etmesini bekledi. Tam bu sırada hiç beklenmeyen kişinin silahı Eşref'i vurur.

Eşref Rüya dizisi 35. bölümde ne oldu? Nisan ile Eşref'in büyük aşkı bitiyor mu?

Durumu ciddi olan Eşref, apar topar hastaneye kaldırılır. Eşref'in tüm bu yaşadıklarının faturasını kendisine kesip vicdan yapan Nisan, Çiğdem'in yaptığı ne varsa savcıya dökülür.

Sağlık durumunun iyi olduğunu ve endişe edecek bir şeyin olmadığını Gürdal'a haber verir ve emniyete giderek teslim olur.

NİSAN SONUNDA PES EDİYOR! NİSAN, EŞREFTEN AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLÜYOR

Karakolda serbest bırakılan Eşref'in durumunu öğrenen Nisan, Eşref'in onu görmek istemeyeceğini bile bile evine gider.

Eşref Rüya dizisi 35. bölümde ne oldu? Nisan ile Eşref'in büyük aşkı bitiyor mu?

Çantasından çıkaracağı fotoğrafla hayatı değişecek iken Eşref'in Nisan'ı terslemesiyle sonunda pes eden Nisan da "Bitsin o zaman, ayrılalım!" diyerek sert bir çıkış yapar.

Dizinin gelecek hafta ki yayınlanacak bölümünde Nisan ile Eşref'in aşkının ne olacağı izleyiciler arasında merak konusu.

Eşref Rüya dizisi 35. bölümde ne oldu? Nisan ile Eşref'in büyük aşkı bitiyor mu?
#çağatay ulusoy
#demet özdemir
#Eşref Rüya
#Dizi Özeti
#Eşref Ve Nisan
#Medya
