NOW TV ekranlarının fenomen dizisi haline gelen Yeraltı, geçtiğimiz akşam 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlandığı günden bu yana izleyiciden tam puan almayı başaran iddialı dizi reytinglerde büyük bir başarı yakaladı. Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Yeraltı dizisi, çarşamba akşamlarının yeni iddialı dizileri arasına ismini yazdırmayı başardı. Ekran macerasına bomba bir giriş yaparak reyting listelerini alt üst eden Yeraltı dizisinin son bölümü de nefesleri kesti. Dizinin sıkı takipçileri ise Yeraltı’nın 7. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Yeraltı dizisinin 6. bölümünde neler olduğu da merak edildi. Peki, Yeraltı dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeraltı 6. bölümde neler oldu? Yeraltı dizisinin 7. bölüm fragmanına dair merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Yeraltı dizisinin 6. bölümü hakkında bilinmeyen detaylar…

YERALTI DİZİSİ 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ekranların yeni iddialı projesi Yeraltı, geçtiğimiz akşam 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hem televizyon izleyicilerinin hem de sosyal medya kullanıcılarının yakından takip ettiği fenomen dizi, herkesi ekran başına topladı. Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin 7. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı da merakla araştırılmaya başlandı.

Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu ise Raci Şaşmaz ve Berna Aruz’un kaleme aldığı Yeraltı dizisi, çarşamba akşamlarının fenomen dizisi haline geldi. Yayınlanan yeni bölümleriyle reytinglerde zirveyi yakalaya Yeraltı dizisi, ekran macerasına başladığı günden bu yana büyük bir başarı katetti.

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicinin beğenisini kazanan fenomen dizinin geçtiğimiz akşam 6. bölümü seyirci karşısına çıktı. Merakla beklenen Yeraltı dizisinin 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Yeraltı dizisinin sıkı takipçileri ise merakla 7. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Nefes kesen yeni bölümleriyle seyirciyi ekran başına kilitleyen Yeraltı dizisi YouTube’da da büyük ilgi görüyor. Fenomen dizinin 6. bölümü YouTube’da 7 saatte 2 milyon 456 binden fazla izlenme sayısına ulaştı.

YERALTI DİZİSİ 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeni sezon dizilerine adeta damgasını vuran Yeraltı dizisi geçtiğimiz akşam 6. bölümüyle büyük ses getirdi. Medyapım imzalı iddialı dizinin sıkı takipçileri 6. bölümde neler olduğunu araştırmaya başladı. Hem televizyon izleyicileri hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun bir ilgiyle takip edilen Yeraltı’nın 6. bölümünde neler olduğu da merak edildi.

Yayınlandığı günden bu yana hem televizyon ekranlarında hem de dijital platformlarda milyonlarca kişi tarafından izlenen Yeraltı dizisi, geçtiğimiz akşam seyirci karşısına çıkan 6. bölümüyle adeta nefesleri kesti. Yeraltı dizisinin son bölümünde; Paşa’nın göğsüne isabet eden kurşun sadece bir bedeni değil, bütün aileyi hedef aldı.

Diğer yandan hastane koridorlarında umutla korku iç içeyken, Bozo’nun sergilediği soğuk ve sert tavır herkesi şaşkına çevirdi. Ceylan bir yandan aileyi ayakta tutmaya çalışırken bir yandan da Sultan’ın hastane koridorlarında Haydar Ali’nin geçmişini kurcalaması Yeraltı dizisinin yeni bölümüne damga vurdu.

Sultan’ın ‘eski sevgili’ meselesini yeniden gündeme getirmesi, görünmeyen bir gerilimin fitilini ateşledi. Paşa’nın o gece kimlerin sözüyle harekete geçtiği sorusu büyüdükçe mahallede intikam ateşi hızla yayılmaya başladı. Haydar Ali, Paşa’nın tek başına hareket etmediğini düşünerek gerçeğin izini sürmeye karar verdi.

Tuzla’daki bir evde patlayan silahlar ise olayın seyrini değiştirdi. Ferhat Bozo’nun fevri kuzeni Derman’ın attığı adım, gerçeği örtmek yerine daha büyük bir hesaplaşmanın kapısını araladı. Yavuz’un onları suçüstü yakalaması, hesaplaşmayı doğrudan Bozo’nun önüne taşıdı. Bu kez savaş sadece sokakta değil, kalplerin içinde büyüdü. Bozo’nun vereceği karar, kimin gerçekten düşman olduğunu ortaya çıkaracak nitelikteydi.