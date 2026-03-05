Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Yeraltı dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeraltı 6. bölümde neler oldu?

Ekran macerasına bomba bir giriş yaparak reyting listelerini alt üst eden Yeraltı dizisi, geçtiğimiz akşam 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlandığı her bölüm seyirciden tam puan almayı başaran Yeraltı dizisinin 7. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Son bölümüyle adeta nefesleri kesen Yeraltı’nın 6. bölümünde neler olduğu da araştırılıyor. Peki, Yeraltı dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeraltı 6. bölümde neler oldu? İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yeraltı dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeraltı 6. bölümde neler oldu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 07:30
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 07:30

NOW TV ekranlarının fenomen dizisi haline gelen Yeraltı, geçtiğimiz akşam 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlandığı günden bu yana izleyiciden tam puan almayı başaran iddialı dizi reytinglerde büyük bir başarı yakaladı. Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken , çarşamba akşamlarının yeni iddialı dizileri arasına ismini yazdırmayı başardı. Ekran macerasına bomba bir giriş yaparak reyting listelerini alt üst eden Yeraltı dizisinin son bölümü de nefesleri kesti. Dizinin sıkı takipçileri ise Yeraltı’nın 7. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Yeraltı dizisinin 6. bölümünde neler olduğu da merak edildi. Peki, Yeraltı dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeraltı 6. bölümde neler oldu? Yeraltı dizisinin 7. bölüm fragmanına dair merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Yeraltı dizisinin 6. bölümü hakkında bilinmeyen detaylar…

YERALTI DİZİSİ 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ekranların yeni iddialı projesi Yeraltı, geçtiğimiz akşam 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hem televizyon izleyicilerinin hem de sosyal medya kullanıcılarının yakından takip ettiği fenomen dizi, herkesi ekran başına topladı. Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin 7. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı da merakla araştırılmaya başlandı.

Yeraltı dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeraltı 6. bölümde neler oldu?

Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu ise Raci Şaşmaz ve Berna Aruz’un kaleme aldığı Yeraltı dizisi, çarşamba akşamlarının fenomen dizisi haline geldi. Yayınlanan yeni bölümleriyle reytinglerde zirveyi yakalaya Yeraltı dizisi, ekran macerasına başladığı günden bu yana büyük bir başarı katetti.

Yeraltı dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeraltı 6. bölümde neler oldu?

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicinin beğenisini kazanan fenomen dizinin geçtiğimiz akşam 6. bölümü seyirci karşısına çıktı. Merakla beklenen Yeraltı dizisinin 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Yeraltı dizisinin sıkı takipçileri ise merakla 7. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Nefes kesen yeni bölümleriyle seyirciyi ekran başına kilitleyen Yeraltı dizisi YouTube’da da büyük ilgi görüyor. Fenomen dizinin 6. bölümü YouTube’da 7 saatte 2 milyon 456 binden fazla izlenme sayısına ulaştı.

Yeraltı dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeraltı 6. bölümde neler oldu?

YERALTI DİZİSİ 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeni sezon dizilerine adeta damgasını vuran Yeraltı dizisi geçtiğimiz akşam 6. bölümüyle büyük ses getirdi. Medyapım imzalı iddialı dizinin sıkı takipçileri 6. bölümde neler olduğunu araştırmaya başladı. Hem televizyon izleyicileri hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun bir ilgiyle takip edilen Yeraltı’nın 6. bölümünde neler olduğu da merak edildi.

Yeraltı dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeraltı 6. bölümde neler oldu?

Yayınlandığı günden bu yana hem televizyon ekranlarında hem de dijital platformlarda milyonlarca kişi tarafından izlenen Yeraltı dizisi, geçtiğimiz akşam seyirci karşısına çıkan 6. bölümüyle adeta nefesleri kesti. Yeraltı dizisinin son bölümünde; Paşa’nın göğsüne isabet eden kurşun sadece bir bedeni değil, bütün aileyi hedef aldı.

Yeraltı dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeraltı 6. bölümde neler oldu?

Diğer yandan hastane koridorlarında umutla korku iç içeyken, Bozo’nun sergilediği soğuk ve sert tavır herkesi şaşkına çevirdi. Ceylan bir yandan aileyi ayakta tutmaya çalışırken bir yandan da Sultan’ın hastane koridorlarında Haydar Ali’nin geçmişini kurcalaması Yeraltı dizisinin yeni bölümüne damga vurdu.

Yeraltı dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeraltı 6. bölümde neler oldu?

Sultan’ın ‘eski sevgili’ meselesini yeniden gündeme getirmesi, görünmeyen bir gerilimin fitilini ateşledi. Paşa’nın o gece kimlerin sözüyle harekete geçtiği sorusu büyüdükçe mahallede intikam ateşi hızla yayılmaya başladı. Haydar Ali, Paşa’nın tek başına hareket etmediğini düşünerek gerçeğin izini sürmeye karar verdi.

Yeraltı dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeraltı 6. bölümde neler oldu?

Tuzla’daki bir evde patlayan silahlar ise olayın seyrini değiştirdi. Ferhat Bozo’nun fevri kuzeni Derman’ın attığı adım, gerçeği örtmek yerine daha büyük bir hesaplaşmanın kapısını araladı. Yavuz’un onları suçüstü yakalaması, hesaplaşmayı doğrudan Bozo’nun önüne taşıdı. Bu kez savaş sadece sokakta değil, kalplerin içinde büyüdü. Bozo’nun vereceği karar, kimin gerçekten düşman olduğunu ortaya çıkaracak nitelikteydi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yeraltı dizisi yeni bölüm ne zaman? Yeraltı dizisi hangi gün yayınlanıyor?
Didem Taslan, Yeraltı dizisinin yıldızı Uraz Kaygılaroğlu'na övgü yağdırdı: Çok beğeniyorum
ETİKETLER
#Dizi Reytingleri
#Yeraltı Dizisi
#Yeraltı 7. Bölüm Fragmanı
#Yeraltı 6. Bölüm Özet
#Medyapım
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.