Didem Taslan, Yeraltı dizisinin yıldızı Uraz Kaygılaroğlu'na övgü yağdırdı: Çok beğeniyorum

Dönemine damga vuran dizilerden Kurtlar Vadisi'nde Memati'nin sevgilisi olarak rol alan oyuncu Didem Taslan, fenomen dizide Gamze karakterini üstleniyordu. Kurtlar Vadisi'nin Gamze'si olarak akıllarda kalan başarılı isim Didem Taslan, magazin muhabirlerine ayaküstü yaptığı bir sohbette samimi açıklamalarda bulundu.

KURTLAR VADİSİ'NİN GAMZE'Sİ DİDEM TASLAN'DAN AÇIKLAMA: ROL BEĞENMEZ OLDUM!

Aradan yıllar geçmesine rağmen hala Kurtlar Vadisi'nde oynadığı karakterle anılan oyuncu Didem Taslan, Kurtlar Vadisi sonrasında yer aldığı projelerle ilgili konuştu:

Bu kadar mükemmel bir projede çalışınca sonrası biraz sıkıntı olabiliyor. Ben iki üç projede yer aldım ama çok uzun değildi. Hep buradan hatırlanıyoruz. Mafya sevgili ya da eş rolü yakıştığı için bundan sonrada mı böyle olacak bekliyorum.

Sorgudayım yani rol beğenmez oldum. Teşekkür ediyorum bu sevgiye layık olmak güzel ama devamında da yeni projeler almak lazım.

DİDEM TASLAN, YERALTI DİZİSİ BAŞROL OYUNCUSU URAZ KAYGILAROĞLU'NA ÖVGÜ YAĞDIRDI

Son zamanlarda NOW kanalının en iddialı dizilerinden olan Yeraltı'nı değerlendiren ünlü oyuncu Didem Taslan,oyuncuları arasında en başarılı bulduğu karakterin Bozo olduğunu söyledi. Taslan, Yeraltı dizisi için şöyle bir ifadede bulundu:

"İzliyorum, çok da beğendim özellikle de Uraz'ın oyunculuğunu çok beğeniyorum. Diğerleri yeni nesil zaten benim için. Bence tutacak bu dizi ben ilk bölümde okeyledim diziyi"

DİDEM TASLAN KISACA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1 Nisan 1974 tarihinde Mersin'de doğan sinema ve dizi oyuncusu Didem Taslan, modellik ve oyunculuk kariyerindeki başarısıyla dikkatleri üzerine çekmektedir.

Katıldığı güzellik yarışmalarındaki dereceleriyle ismini ilk kez geniş kitleye duyuran Didem Taslan, modellik kariyeri sonrasında uluslararası arenaya açılmış ve Bahamalar'da yapılan Calendar Girl Yarışmasınıda "Miss April" seçilerek başarısını herkese kanıtlamıştır.

DİDEM TASLAN'IN ROL ALDIĞI BAZI ÖNEMLİ YAPIMLAR:

1993 – Bizim Mahalle: Didem (Dizi)

1997 – Böyle mi Olacaktı: Seray (Dizi)

1998 – Marziye: Elif (Dizi)

1998 – Mavi Düşler: Sevgi (Dizi)

1999 – Yıkılmadım: Derya (Dizi)

2000 – Üç Kadın 2: Berna (Film)

2001 – Cinlerle Periler: Rol bilgisi yok (Dizi)

2001 – Yeni Hayat: Burçin (Dizi)

2002 – Kınalı Kar: Didem (Dizi)

2004 – Melekler Adası: Ayşe (Dizi)

2008-2009 – Kurtlar Vadisi Pusu: Gamze Güneş (Dizi)

2008 – Para=Dolar: Kardelen (Film)

2013 – Umutsuz Ev Kadınları: Neşe (Dizi)

2013 – Bebek İşi: Alev (Dizi)

2018 – Yasak Elma: Azra (Dizi)