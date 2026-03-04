Yeraltı dizisi yeni bölüm ne zaman? Yeraltı dizisi hangi gün yayınlanıyor?

NOW kanalının yeni sezon dizileri arasında ismini gündemden düşürmeyen Yeraltı dizisi, yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyici kitlesi tarafından yoğun bir ilgi ile karşılanıyor. Başrolünde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı fenomen dizinin nefes kesici son bölümünden sonra izleyiciler, ilgiyle takip edilen dizinin gününü ve saatini araştırıyor.

Peki Yeraltı dizisi saat kaçta başlıyor? Yeraltı dizisi yeni bölüm ne zaman? Yeraltı dizisinin yayın günü ve merak edilen diğer gelişmeleri:

YERALTI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? YERALTI DİZİSİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Senaryosu Raci Şaşmaz ile Berna Aruz'un kaleminden çıkan, yönetmen koltuğunda ise Murat Öztürk'ün oturduğu Yeraltı dizisi; çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri olup reyting rekorları kırıyor.

Suç, aksiyon ve gerilim yüklü sahneleriyle izleyicileri ekrana bağlayan Yeraltı dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da sevenleriyle buluşuyor.

YERALTI DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, YERALTI DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Çarşamba akşamlarının favori dizilerinden olup Kanal D'nin iddialı yapımı Eşref Rüya'ya rakip olarak gelen Yeraltı dizisi, sürükleyici konusu ve heyecan dolu mafyatik sahneleriyle izleyenlerin dikkatini çekiyor.

Dizide 'Ceylan' karakteri ile Devrim Özkan, 'Ali Haydar' karakteri ile Deniz Can Aktaş ve 'Bozo' karakteriyle Uraz Kaygılaroğlu'nun başarılı oyunculuk performansı seyircilerden tam not alıyor.

Başrolünde Deniz Can Aktaş, Uraz Kaygılaroğlu ve Devrim Özkan'ın olduğu Yeraltı dizisi her Çarşamba akşamı NOW ekranlarında yayınlanıyor.

YERALTI DİZİSİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Abisi Bozo'nun kışkırtmalarıyla zorunlu beşikkertmesi görüşmesine giden Paşa, mekan çıkışında soluğu sevgilisi Pınar komiserin yanında alıyor. Geceyi orada geçiren Paşa, sabah zilin çalması ile beraber kapıyı açarken kimsenin beklemediği bir gelişme ile vuruluyor.

Paşa'nın tam göğsünün ortasına isabet eden kurşun yalnızca bedenine işlemeyip tüm aileyi hedef alır. Bozo'nun en kıymetlisi olan aile fertlerinden Paşa'nın vurulmasına karşılık gösterdiği soğuk tavır izleyiciler arasında bile anlam bulunamaz iken Ceylan'ın diğer taraftan aileyi ayakta tutma çabası, Sultan'ın da nişanlısı Ali Haydar'ın eski gizemli sevgilisinini kurcalaması dizide görünmeyen gerilimli olayların fitilini ateşlemektedir.

Tuzla’daki evde ansızın patlayan silahlar dizideki olayların tüm seyrini değiştirirken; Ferhat, Derman’ın attığı adım, gerçeği örtmek yerine sert hesaplaşmaların yaşanacağı olayların kapısını aralar.

Dizinin yeni bölümünde Bozo’nun alacağı karar, gerçek düşmanın kim olduğunu gözler önüne sermektedir.

YERALTI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR? YERALTI DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ!

Deniz Can Aktaş (Haydar Ali)

Devrim Özkan (Ceylan)

Uraz Kaygılaroğlu (Bozo)

Sümeyye Aydoğan (Sultan)

Mehmet Yılmaz Ak (Yılmaz)

Ekin Mert Daymaz (Ferhat)

Emir Benderlioğlu (Yavuz)

Burak Sevinç (Merdan)

Ülkü Hilal Çiftçi (Melek)

Koray Şahinbaş (Efraim)

Hülya Gülşen (Gülsüm)

Hakan Çelebi (Paşa)

Sunay Kurtuluş (Adnan)

Ekin Aksoy (Komiser Pınar)

Nilay Erdönmez (Aslı)

Ceren Kaçar (Yıldız)

Murat Danacı (Hamburglu)

Ece Çeşmioğlu (Hülya)

Sevil Akı (Hamburglu’nın Ablası)

Seray Özkan (Paşa'nın beşikkertmesi)

Zeynep Kumral

