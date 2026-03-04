Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Yeraltı dizisi yeni bölüm ne zaman? Yeraltı dizisi hangi gün yayınlanıyor?

NOW kanalının yeni sezon dizilerinden Yeraltı dizisi, kısa zamanda dikkat çeken en popüler dizilerin başında geliyor. Yoğun bir hayran kitlesi bulunan Yeraltı dizisinin yayın günü ise arama motorunda sıklıkla araştırılıyor. Yeraltı dizisi yeni bölüm ne zaman başlıyor? Yeraltı dizisi hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yeraltı dizisi yeni bölüm ne zaman? Yeraltı dizisi hangi gün yayınlanıyor?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 22:19
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 22:19

NOW kanalının yeni sezon dizileri arasında ismini gündemden düşürmeyen , yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyici kitlesi tarafından yoğun bir ilgi ile karşılanıyor. Başrolünde , ve 'nun yer aldığı fenomen dizinin nefes kesici son bölümünden sonra izleyiciler, ilgiyle takip edilen dizinin gününü ve saatini araştırıyor.

Peki Yeraltı dizisi saat kaçta başlıyor? Yeraltı dizisi yeni bölüm ne zaman? Yeraltı dizisinin yayın günü ve merak edilen diğer gelişmeleri:

YERALTI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? YERALTI DİZİSİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Senaryosu Raci Şaşmaz ile Berna Aruz'un kaleminden çıkan, yönetmen koltuğunda ise Murat Öztürk'ün oturduğu Yeraltı dizisi; çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri olup reyting rekorları kırıyor.

Yeraltı dizisi yeni bölüm ne zaman? Yeraltı dizisi hangi gün yayınlanıyor?

Suç, aksiyon ve gerilim yüklü sahneleriyle izleyicileri ekrana bağlayan Yeraltı dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da sevenleriyle buluşuyor.

YERALTI DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, YERALTI DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Çarşamba akşamlarının favori dizilerinden olup Kanal D'nin iddialı yapımı Eşref Rüya'ya rakip olarak gelen Yeraltı dizisi, sürükleyici konusu ve heyecan dolu mafyatik sahneleriyle izleyenlerin dikkatini çekiyor.

Yeraltı dizisi yeni bölüm ne zaman? Yeraltı dizisi hangi gün yayınlanıyor?

Dizide 'Ceylan' karakteri ile Devrim Özkan, 'Ali Haydar' karakteri ile Deniz Can Aktaş ve 'Bozo' karakteriyle Uraz Kaygılaroğlu'nun başarılı oyunculuk performansı seyircilerden tam not alıyor.

Yeraltı dizisi yeni bölüm ne zaman? Yeraltı dizisi hangi gün yayınlanıyor?

Başrolünde Deniz Can Aktaş, Uraz Kaygılaroğlu ve Devrim Özkan'ın olduğu Yeraltı dizisi her Çarşamba akşamı NOW ekranlarında yayınlanıyor.

YERALTI DİZİSİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Abisi Bozo'nun kışkırtmalarıyla zorunlu beşikkertmesi görüşmesine giden Paşa, mekan çıkışında soluğu sevgilisi Pınar komiserin yanında alıyor. Geceyi orada geçiren Paşa, sabah zilin çalması ile beraber kapıyı açarken kimsenin beklemediği bir gelişme ile vuruluyor.

Yeraltı dizisi yeni bölüm ne zaman? Yeraltı dizisi hangi gün yayınlanıyor?

Paşa'nın tam göğsünün ortasına isabet eden kurşun yalnızca bedenine işlemeyip tüm aileyi hedef alır. Bozo'nun en kıymetlisi olan aile fertlerinden Paşa'nın vurulmasına karşılık gösterdiği soğuk tavır izleyiciler arasında bile anlam bulunamaz iken Ceylan'ın diğer taraftan aileyi ayakta tutma çabası, Sultan'ın da nişanlısı Ali Haydar'ın eski gizemli sevgilisinini kurcalaması dizide görünmeyen gerilimli olayların fitilini ateşlemektedir.

Yeraltı dizisi yeni bölüm ne zaman? Yeraltı dizisi hangi gün yayınlanıyor?

Tuzla’daki evde ansızın patlayan silahlar dizideki olayların tüm seyrini değiştirirken; Ferhat, Derman’ın attığı adım, gerçeği örtmek yerine sert hesaplaşmaların yaşanacağı olayların kapısını aralar.

Dizinin yeni bölümünde Bozo’nun alacağı karar, gerçek düşmanın kim olduğunu gözler önüne sermektedir.

YERALTI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR? YERALTI DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ!

Deniz Can Aktaş (Haydar Ali)
Devrim Özkan (Ceylan)
Uraz Kaygılaroğlu (Bozo)
Sümeyye Aydoğan (Sultan)
Mehmet Yılmaz Ak (Yılmaz)
Ekin Mert Daymaz (Ferhat)
Emir Benderlioğlu (Yavuz)
Burak Sevinç (Merdan)
Ülkü Hilal Çiftçi (Melek)
Koray Şahinbaş (Efraim)
Hülya Gülşen (Gülsüm)
Hakan Çelebi (Paşa)
Sunay Kurtuluş (Adnan)
Ekin Aksoy (Komiser Pınar)
Nilay Erdönmez (Aslı)
Ceren Kaçar (Yıldız)
Murat Danacı (Hamburglu)
Ece Çeşmioğlu (Hülya)
Sevil Akı (Hamburglu’nın Ablası)
Seray Özkan (Paşa'nın beşikkertmesi)
Zeynep Kumral

ETİKETLER
#devrim özkan
#deniz can aktaş
#uraz kaygılaroğlu
#Yeraltı Dizisi
#Now Dizileri
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.