SON DAKİKA!
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Bayram trafiğine ara tatil dopingi: Yollar kalabalıklaştı denetimler arttı

Okullarda ara tatilin Ramazan Bayramı tatiline denk gelmesi özelikle şehirlerarası yollarda trafiğin artmasına neden oldu. Bayram kalabalığına kalmak istemeyen vatandaşlar yola erken çıkarken, 43 ilin geçiş noktası olan kilit kavşak Kırıkkale'de trafik denetimleri artırıldı.

GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 16:32
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre dönemin son ara tatili 16 Mart Pazartesi günü başlıyor. 'nın da aynı haftaya denk gelmesi nedeniyle bazı vatandaşlar yoğunluğa kalmamak için günler öncesinden yollara düştü. İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, Valiliği koordinesinde polis ve jandarma ekipleri denetimleri artırdı.

UYGULAMA NOKTALARINDA ARAÇLAR DURDURULDU

Şehirlerarası yollarda oluşturulan uygulama noktalarında araçlar durduruldu. Sürücülerin GBT sorguları yapılırken, ehliyet ve ruhsat kontrolleri gerçekleştirildi. Ticari araçlarda ise takograf denetimi yapıldı. Ekipler, sürücülere hız kuralları ve emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Ankara-Samsun D200 kara yolu ile Kırıkkale-Kayseri D765 ve Kırıkkale-Konya D753 kara yollarında trafik akışının normal seyrinde ilerlediği gözlendi. Tokat'ın Reşadiye ilçesine gitmek üzere yola çıkan Ramazan Yılmaz ise yolculuğunun iyi geçtiğini ve ailesini görmek için memleketine gittiğini söyledi.

Bazı sürücüler ise yollarda şu an için ciddi bir yoğunluk yaşanmadığını ve denetimlerin sıkı şekilde sürdüğünü ifade etti.

