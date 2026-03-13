Ankara’da 15 Mart hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

Başkent Ankara’da 15 Mart Pazar günü yapılacak futbol karşılaşması sebebiyle kimi yollar geçici süreyle ulaşıma kapatılacak.

Yetkililer, sürücüleri alternatif güzergâhları tercih etmeleri konusunda ikaz etti.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"15 Mart 2026 günü saat 20.00’de Eryaman Stadyumu’nda düzenlenecek olan futbol müsabakası ile ilgili olarak saat 16.30’dan itibaren müsabaka sona erene kadar ihtiyaç olması halinde; 1814. Cadde’nin Şapka Devrimi Caddesi ile 259. Sokak arasında kalan bölümü (Eryaman Stadyumu ile Referans Ankara Yerleşkesi arası) trafiğe kapatılacaktır"