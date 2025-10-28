Terörsüz Türkiye anketi! İşte parti parti destek oranları

Kategoriler
Terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekildiğini açıklamasının yankıları kamuoyunda sürmeye devam ederken anket şirketleri de konuyu vatandaşa sormaya devam ediyor. ADA Araştırma şirke seçmene "Terörsüz Türkiye Sürecini Destekliyor Musunuz?" diye sordu.
Vatandaşların %69,9’u “Terörsüz Türkiye Süreci’ni” destekliyor. Her 10 kişiden yalnızca 2’si bu sürece “hayır” diyor. İşte bu desteğin partileri göre dağılımı!
Terörsüz Türkiye Sürecini Destekliyor Musunuz? (Evet %)
YENİDEN REFAH VE CHP SEÇMENİ NE DİYOR?
DEM PARTİ SEÇMENİNDEN YÜKSEK DESTEK ORANI
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ SEÇMENİNDEN DESTEK
Zafer Partisi: 35,9%
DİĞER PARTİLERE OY VERENLER VE SEÇİMDE OY KULLANMAYANLAR DA DESTEKLİYOR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme duyurusunun ardından TGRT Haber'e yaptığı açıklamada Türkiye'nin yol haritasının doğru işlediğini gösterdiğini belirtti.
Ömer Çelik konuyla ilgili şunları söyledi:
"Başından beri ifade ettik Terörsüz Türkiye sürecinin ana dinamikleri silah bırakma sürecinin kesintisiz devam etmesi ve terör örgütünün ülkemiz için tehdit olmaktan kendisini çıkaracak adımları atması çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yol haritası var. Bugün gelinen noktada terör örgütü unsurlarının Türkiye'nin dışına çıkacağını açıklanması ve aynı açıklamanın içerisinde silah bırakmayla ilgili yeni adımlar atacağını açıklaması yol haritası açısından somut bir ilerlemedir."