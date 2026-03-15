Dev çığ Şırnak-Hakkari yolunu kapattı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

Şırnak-Hakkari kara yolu Suvara Kutra bölgesinde, dev bir çığ kütlesinin yola inmesi sonucu ulaşım tamamen dururken, bölgeden geçen bir yolcu otobüsü karların arasında mahsur kaldı. İhbarın ardından Karayolları, AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edilmesiyle başlatılan kurtarma operasyonunda, otobüs içerisinde mahsur kalan 40 yolcuya ulaşıldı. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, ekiplerin hummalı çalışmasıyla temizlenen yolun ardından yolcular güvenli bölgeye sevk edildi. Çığ tehlikesine karşı daha önceden uyarı yapıldığı öğrenilirken, yol kısa süreliğine trafiğe açılsa da yeni bir afet riskine karşı yetkililer tarafından ulaşıma kapatıldı.