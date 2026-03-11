14 yaşındaki kayıp kız, 14 dakikada bulundu! Şırnak'ta kayıp alarmı

Şırnak'ta küçük kız çocuğunun kaybolması kentte kısa süreli paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, ailesi bir süre kendisinden haber alamadığı 14 yaşındaki kızları Y.A.B. için, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.

İhbarın ardından polis ekipleri harekete geçerek kent genelinde geniş çaplı arama başlatıldı. Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın talimatıyla 17 ayrı ekip sahaya sevk edildi.

Küçük kız çocuğunun en son görüldüğü bölgelerde detaylı araştırma yapılırken güvenlik kamerası ve KGYS kayıtları incelemeye alındı.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KONTROLLÜ YAPILDI

Kayıp çocuğun bulunması için ekipler zamanla yarışırken kent genelinde geniş güvenlik önlemleri de alındı. Şehir giriş ve çıkış noktalarında uygulama başlatılırken, şehirden çıkmak isteyen araçlar tek tek kontrol edildi. İlçe otogarlarında da ekipler tarafından detaylı aramalar gerçekleştirildi.

14 YAŞINDAKİ KIZ 14 DAKİKA SONRA BULUNDU

Polis ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kayıp olarak aranan Y.A.B., ihbarın yapılmasının ardından sadece 14 dakika sonra sağ salim bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından küçük kız ailesine teslim edildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi, muhtemel bir olumsuzluğun önüne geçerken, olay kentte takdir topladı.