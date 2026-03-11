Menü Kapat
Sosyal medyada çok konuşulmuştu: Sular altında kalan Antalya-Konya kara yolunun son hali ortaya çıktı

Antalya-Konya kara yolu, şiddetli yağışların yol açtığı taşkınlar nedeniyle kapanmış, kara yolunun görüntüleri ise sosyal medyada çok konuşulmuştu. Aradan geçen yaklaşık bir aylık sürenin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

IHA
11.03.2026
11.03.2026
Şubat ayında gerçekleşen yoğun yağışların ardından Taşağıl, Gembos, Derebucak ve Beyşehir güzergâhındaki yeni Antalya-Konya kara yolunun bazı bölümleri su taşkınları nedeniyle ulaşıma kapanmıştı. Mart ayının ilk haftası itibariyle, haftalardır ulaşıma kapalı olan Sobuca mevkisinde sular tamamen çekilirken, yol yeniden ulaşıma açıldı.

YAKLAŞIK 4-5 KİLOMETRELİK BÖLÜM SULAR ALTINDA KALMIŞTI

Antalya ile Konya'yı birbirine bağlayan yeni güzergâhta etkili olan yağışlar sonrası yaklaşık 4-5 kilometrelik bölüm, yer yer 1 ila 5 metreyi bulan su nedeniyle ulaşıma kapanmıştı.

Suların çekilmesinin ardından ekipleri bölgede inceleme gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde yolda herhangi bir bozulma ya da olumsuz bir duruma rastlanmadı. Trafik işaretlerinde yapılan yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol, öğle saatlerinde Antalya ve Konya yönlerinden karşılıklı olarak trafiğe açıldı.

TRAFİK AKIŞI AKSEKİ VE MANAVGAT GÜZERGÂHLARINA YÖNLENDİRİLMİŞTİ

Şiddetli yağışların ardından İbradı sınırlarındaki Eynif Ovası ile Konya'nın Derebucak ilçesindeki Gembos Ovası sular altında kalmış, Antalya-Konya hattı 13 Şubat'ta güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatılmıştı. Bu süreçte trafik akışı Akseki ve Manavgat güzergâhlarına yönlendirilmişti.

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince Antalya'nın İbradı ilçesi ile Konya'nın Derebucak ilçesi arasındaki 28 kilometrelik eski yol, bakım ve onarım çalışmalarının ardından alternatif güzergah olarak devreye alınmıştı.

