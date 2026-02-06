İzmir'de şiddetli sağanak yağış! Selçuk-Aydın kara yolunda çökme meydana geldi

İzmir'de dün etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Aralıksız süren sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerlerini su bastı, ulaşım durma noktasına geldi. Sağanak nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolunu Havutçu mevkisinde de çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapatıldı.

"DEPREM OLUYOR SANDIM"

Jandarma ekipleri bölgede önlem aldı. Karayolları ekipleri, çöken yolu onarmak için çalışma başlattı. Bölgede işletmesi bulunan İbrahim Çağlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Deprem oldu sandık, baktık yol çökmüş. O esnada trafiği durdurmaya çalıştık, yardımcı olduk. Sonra ekipler geldi." dedi.