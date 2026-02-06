Sosyal medyada tanıştılar, buluşunca dehşet yaşandı! Ustanın cesedi kamyonet kasasında kanlar içinde bulundu

Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kamyonet kasasında kanlar içinde hareketsiz yatan biri olduğunu fark eden vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemelerde kamyonette bulunan Mehmet Ali Zengin’in bıçaklanarak katledildiği belirlendi. Etraftaki kamera görüntüleri mercek altına alınınca dehşet ortaya çıktı.

BİRLİKTE ALKOL ALIRKEN KAVGA ÇIKTI

Mehmet Ali Zengin’in sosyal medyada tanıştığı20 yaşındaki Efe K. ile buluştuğu tespit edildi. İkilinin ilk buluşma noktasını tespit eden Cinayet Bürosu ekipleri, güvenlik kameralarından katil zanlısının Efe K. olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmada cezaevinden yakın zamanda çıkan Mehmet Ali Zengin’in sosyal medya üzerinden tanıştığı Efe K. ile buluşarak birlikte alkol aldığı belirlendi. İddiaya göre alkol aldıkları sırada aralarında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktığı ve Efe K.'nın bıçakla Mehmet Ali Zengin’i 3 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtığı belirtildi.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alınan Efe K.'nın emniyetteki sorgusunda olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği, ancak ifadesinin devamında susma hakkını kullandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Efe K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.