Hakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, bölgesel gelişmeler ele alındı.

İRAN-ABD KRİZİNDE SON DURUM

ABD ile İran, uzun süredir belirsizliği süren diplomatik temaslar kapsamında Umman’da görüşmelere başladı. Tarafların, İran’ın nükleer programı başta olmak üzere kritik başlıkları ele alması bekleniyor.