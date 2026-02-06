Darülaceze, iyi uygulama örneği olarak Birleşmiş Milletler 64. Sosyal Kalkınma Konferansı’nda tanıtıldı!

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş’ın himayelerinde düzenlenen etkinliğin ev sahipliğini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını temsilen Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan ve Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam yaptı.

Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam’ın açılış konuşmasının ardından gösterilen Darülaceze tanıtım filmi katılımcılardan büyük ilgi gördü. İslam, açılış konuşmasında, Darülaceze’nin Sultan II. Abdülhamid Han tarafından 1895 yılında, İstanbul’daki Müslüman, Hristiyan ve Yahudi toplulukların ortak katkılarıyla kurulduğunu hatırlatarak, “Darülaceze, kuruluşundan bu yana insanlığa din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetmeden hizmet etmeyi temel ilke edinmiştir” dedi.

Darülaceze’nin dünyada benzeri az görülen bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan İslam, kurumun özel yönetim yapısı ve devlet bütçesine yük olmayan bağımsız mali sistemiyle 130 yıldır kesintisiz hizmet verdiğine dikkat çekti. İslam, “Bağışçılarımız, Darülaceze’ye yaptıkları bağışlarla hem kendi geleceklerini güvence altına alıyor hem de bakıma muhtaç bireylerin yaşamlarına doğrudan katkı sağlıyor. Bu dayanışma modeli, Darülaceze’yi savaşlar, krizler ve büyük toplumsal dönüşümler karşısında ayakta tutan en önemli güçtür” ifadelerini kullandı.

“130 YILLIK SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ÖZERK BİR MODEL”

Konuşmasında Darülaceze’nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın gözetimi altında faaliyet gösterdiğini belirten İslam, bu yapının hizmet kalitesinin sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıdığını söyledi. İki farklı kampüste sunulan fiziki ve sosyal imkânlara da değinen İslam, Darülaceze’nin geleceğe yönelik büyüme ve iş birliği vizyonunu paylaşarak, “Nüfusu hızla yaşlanan dünyada, sürdürülebilir yaşlı bakım modellerinin geliştirilmesi için tüm ülkelerle tecrübemizi paylaşmaya ve iş birliğine hazırız” dedi.

Etkinliğin açılış konuşmacılarından Katar Sosyal Gelişim ve Aile Bakanı Buthaina bint Ali Al Jabr Al Nuaimi ise küresel ölçekte artan yaşlı nüfus, kronik hastalıklar ve zayıflayan aile bağlarının, kapsayıcı ve uzun süreli bakım sistemlerini zorunlu hale getirdiğini vurguladı. Al Nuaimi, “Darülaceze’nin insan onuru, şefkat ve eşitlik temelli modeli, yalnızca teorik bir yaklaşım değil, sahada başarıyla uygulanmış bir örnektir. Devletler bu modelden ilham alarak ortak politikalar geliştirmelidir” diye konuştu.

Bir diğer açılış konuşmacısı Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan da dünyada ortalama yaşam süresinin 74 yıla yükseldiğini ve önümüzdeki 50 yıl içinde 65 yaş üstü nüfusun 2,2 milyara ulaşmasının beklendiğini hatırlattı. Çalışkan, “Türkiye’de sosyal politikalar, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla şekillenmektedir. Darülaceze, bu anlayışın tarihsel ve kurumsal karşılığıdır” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Çalışma ve Nüfusun Sosyal Korunması Bakan Yardımcısı Hidayat Abdullayev ise Darülaceze’nin 130 yıllık tecrübesinin yalnızca bir kurum tarihi değil, aynı zamanda evrensel değerler sistemi sunduğunu belirterek, “Bu modeli asıl güçlü kılan, yaşından ziyade insan onurunu merkeze alan yönetim anlayışıdır” dedi.

“DARÜLACEZE, TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLABİLECEK PARLAK BİR MODEL”

Etkinliğin onur konuğu olarak kürsüye gelen Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Diene Keita, Türkiye’yi ve Darülaceze’yi kapsayıcı uzun dönem bakım hizmetleri alanında tüm dünyaya örnek olabilecek “parlak bir örnek” olarak nitelendirdi. Konuşmasında uzun dönemli bakıma erişimin ve bu süreçte ailelerin desteklenmesinin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Keita, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) aktif ve sağlıklı yaşlanma politikalarını desteklediğini yineledi.

İnsan merkezli bakış açısının önemine vurgu yapan Keita, bu bağlamda bakım yükünü sıklıkla üstlenen kadınların yaşadığı zorlukların ayrıca ele alınması gerektiğinin altını çizdi. Keita, konuşmasını Türk kültürüne atıfta bulunarak verdiği anlamlı bir mesajla sonlandırdı: "Bir Türk atasözünün de dediği gibi ‘su akarken testiyi doldurmak lazım’. Gelin bu fırsatı kullanalım ve gelecek nesillere aktif yaşlanma imkanı sunan sağlam bir temel kuralım". Açılış konuşmalarının ardından, Darülaceze Özel Kalem Müdürü Elif Şentürk Gül’ün moderatörlüğünde düzenlenen panele geçildi. Panelistlerden BM Pakistan Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmad da Darülaceze’nin, şefkat ve toplumsal dayanışmanın uzun vadeli ve başarılı bir modele nasıl dönüşebileceğinin somut bir kanıtı olduğunu söyledi.

Panelde söz alan Slovenya temsilcisi Ondina Blokar Drobic ve Avusturya temsilcisi Stephen Pretterhofer de kendi ülkelerindeki uzun dönemli bakım sistemlerine ilişkin tecrübelerini paylaşırken, Uluslararası Yaşlanma Federasyonu BM Baştemsilcisi Cynthia Stuen, Darülaceze’nin toplumsal kriz koşullarında doğmuş olmasının, günümüz küresel sorunları açısından modeli daha da anlamlı kıldığını ifade etti. Panelde, Darülaceze adına sözü alan Başkan Yardımcısı Dr. Gülce Tunç, Okmeydanı ve Arnavutköy yerleşkelerinde sunulan kapsamlı hizmetler hakkında bilgi vererek Darülaceze’nin gelecek vizyonuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, Alzheimer/ Demans özel bakım ünitesinin aktif olarak hizmet vermeye başladığını, palyatif bakım merkezinin ise çok kısa bir süre içinde faaliyete geçeceğini ifade etti.

Dr. Tunç’un ardından söz alan Proje Sorumlusu Ekin Barış Şah ise Darülaceze’nin kendine özgü finansal modelini katılımcılarla paylaştı. Şah, kurumun sürdürülebilirliğini sağlamadaki en önemli anahtarın, Darülaceze'nin yarattığı güçlü sosyal etki olduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler çatısı altında geniş katılımla gerçekleştirilen panel, Darülaceze’nin 130 yıllık merhamet ve dayanışma temelli bakım modelinin, küresel yaşlanma sorununa yönelik ilham verici ve uygulanabilir bir çözüm olarak öne çıktığını bir kez daha ortaya koydu.

DARÜLACEZE HAKKINDA

Darülaceze, 1895’te kurulan ve 130 yıllık tarihinde on binlerce insanın hayatına dokunmuş, Türkiye’nin en köklü sosyal hizmet kurumları arasında yer alan bir “şefkat yuvasıdır”. Kurum, sosyal adaleti merkeze alan, ayrım gözetmeyen ve kapsayıcı yaklaşımıyla; korunmaya muhtaç bireyler için bakım, barınma, sağlık, rehabilitasyon ve sosyal destek hizmetlerini bütüncül bir çerçevede sürdürmektedir. Darülaceze, bugün İstanbul’da iki kampüste hizmet vermektedir: Kurumsal hafızanın simgesi olan Okmeydanı Tarihi Yerleşkesi ile modern altyapısı ve yeni nesil hizmet modeliyle öne çıkan Arnavutköy Yerleşkesi (Sosyal Yaşam Şehri). Arnavutköy Yerleşkesi; yaşlı bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra, sağlık hizmetleri, sosyal yaşam alanları ve eğitim odaklı yapısıyla kapsayıcı uzun dönem bakım anlayışının güncel bir örneği olarak konumlanmaktadır.

Kurum, Arnavutköy Yerleşkesi’nde geliştirdiği yeni nesil yapı ile; Alzheimer ve Demans başta olmak üzere ileri yaşta özel bakım gerektiren alanlarda uzmanlaşmayı, nitelikli bakım standartlarını yaygınlaştırmayı ve hizmet kapasitesini sürdürülebilir biçimde artırmayı hedeflemektedir. Bu vizyonun önemli bileşenlerinden biri de Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ile yürütülen akademik iş birlikleridir. Darülaceze’nin sahadaki köklü tecrübesi ile akademik bilgi üretimini buluşturan bu yaklaşım, bakım hizmetlerinde nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca Darülaceze, eğitim ve yetkinlik geliştirme alanında Darülaceze Akademi çatısı altında; bakım hizmetleri, yaşlı sağlığı ve ilgili meslek alanlarında eğitim programlarıyla kurumsal kapasiteyi güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Kurumun uzun yıllara dayanan hizmet kültürü; sosyal dayanışma, gönüllülük ve bağış temelli sürdürülebilirlik anlayışıyla birleşerek, Darülaceze’yi Türkiye’de olduğu kadar uluslararası platformlarda da iyi uygulama örneği haline getirmektedir.