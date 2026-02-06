Menü Kapat
Editor
 Özge Sönmez

Ankara'da 15 milyon TL'lik kaçak ilaç operasyonu! 100 bin hap ele geçirildi

Ankara'da yasa dışı yollarla topladıkları reçeteli ilaçları piyasaya sürmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında piyasa değeri 15 milyon lira olan yaklaşık 100 bin hap ele geçirildi.

Ankara'da 15 milyon TL'lik kaçak ilaç operasyonu! 100 bin hap ele geçirildi
Emniyet Müdürlüğü Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, satışı özel izne tabi olan kalp, astım ve nöroloji ilaçlarını yasa dışı yollarla piyasaya sürerek halk sağlığını tehlikeye atan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

100 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ

Çankaya'da belirlenen adreslere düzenlenen baskında; 55 bin 724 reçeteli ile 43 bin 680 etkili narkotik ecza olmak üzere toplam 99 bin 404 hap bulundu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

