Ankara'da 15 milyon TL'lik kaçak ilaç operasyonu! 100 bin hap ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, satışı özel izne tabi olan kalp, astım ve nöroloji ilaçlarını yasa dışı yollarla piyasaya sürerek halk sağlığını tehlikeye atan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

100 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ

Çankaya'da belirlenen adreslere düzenlenen baskında; 55 bin 724 reçeteli ilaç ile 43 bin 680 uyuşturucu etkili narkotik ecza olmak üzere toplam 99 bin 404 hap bulundu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.