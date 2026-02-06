Menü Kapat
12°
Faizsiz 100 bin lira nakit fırsatı! İşte Şubat 2026 faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar

Şubat 06, 2026 10:41
1
faizsiz ihtiyaç kredisi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 30 Ocak haftasında yaklaşık 382 milyar 96 milyon lira artarak 23 trilyon 205 milyar 927 milyon liradan 23 trilyon 588 milyar 22 milyon liraya yükseldi. 

2
Tüketici kredileri

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 36 milyar 236 milyon lira artarak 2 trilyon 981 milyar 872 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 691 milyar 444 milyon lirası konut, 49 milyar 52 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 241 milyar 377 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 37 milyar 418 milyon lira artarak 3 trilyon 552 milyar 111 milyon lira oldu.
 

3
faizsiz kredi

Vatandaşın nakit ihtiyacını karşılamak için bankalardan sıklıkla aldığı ihtiyaç kredisinde faizsiz seçenekler devam ediyor. Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte tam liste..


 

4
QNB – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşteriler)

QNB – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşteriler)

60.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi

25.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans

Toplam: 85.000 TL

5
DenizBank – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşteriler)

DenizBank – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşteriler)

65.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli kredi

25.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli nakit avans

Toplam: 90.000 TL
 

6
İş Bankası – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşteriler)

İş Bankası – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşteriler)

25.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans

30.000 TL, %0 faizli ek hesap

Toplam: 55.000 TL
 

7
Garanti BBVA – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşteriler)

Garanti BBVA – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşteriler)

50.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli, sigortasız ve masrafsız ihtiyaç kredisi

Toplam: 50.000 TL

 

8
ON Dijital Bankacılık – Düşük Faizli Fırsat (Yeni Müşteriler)

ON Dijital Bankacılık – Düşük Faizli Fırsat (Yeni Müşteriler)

50.000 TL, 24 ay vadeli %2,79 faizli kredi

Aidatsız kredi kartı

Toplam: 50.000 TL
 

9
Akbank – Düşük Faizli Fırsat (Yeni Müşteriler)

Akbank – Düşük Faizli Fırsat (Yeni Müşteriler)

100.000 TL, 12 ay vadeli %0,99 faizli kredi

Toplam: 100.000 TL
 

10
Akbank – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşteriler)

Akbank – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşteriler)

45.000 TL, 12 ay vadeli %0 faizli kredi

25.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli taksitli avans

Toplam: 70.000 TL
 

11
Ziraat Bankası – Yeni Müşteri Kampanyası

Ziraat Bankası – Yeni Müşteri Kampanyası

5.000 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı

Ücretsiz havale

Toplam: 5.000 TL
 

12
Yapı Kredi – Artı Bakiye Fırsatı (Yeni Müşteriler)

Yapı Kredi – Artı Bakiye Fırsatı (Yeni Müşteriler)

“SUPERKART” kampanya kodu ile 20.000 TL Artı Bakiye

Yapı Kredi Asistans hizmetleri

Toplam: 20.000 TL
 

13
Halkbank – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşteriler)

Halkbank – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşteriler)

Market harcamalarına 1.000 TL ParafPara

Mobil/QR ödemelere 1.500 TL’ye varan ParafPara

Toplam: 10.000 TL
 

14
Albaraka Türk – Kâr Paysız Fırsat (Yeni Müşteriler)

Albaraka Türk – Kâr Paysız Fırsat (Yeni Müşteriler)

Kredi kartı ile 60.000 TL’ye kadar vade farksız 6 taksit

40.000 TL, 6 ay vadeli %0 kâr paylı ihtiyaç finansmanı

Toplam: 100.000 TL
 

15
Kuveyt Türk – Kâr Paysız Fırsat (Yeni Müşteriler)

Kuveyt Türk – Kâr Paysız Fırsat (Yeni Müşteriler)

Sağlam Kart Troy ile 50.000 TL’ye kadar harcamaya vade farksız 5 taksit

Kart ücreti yok

Toplam: 50.000 TL

