BİM 6-13 Şubat aktüel ürünler kataloğu 2026! Mini ütü, blender, çay makinesi, saç maşası ve dikey süpürge geliyor

BİM 6-13 Şubat aktüel ürünler indirimleri tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki hafta cuma günü cam set üstü ocaktan, aspiratöre, doğrayıcıdan, kaş düzelticisine onlarca farklı kategoride ürün merakla bekleniyor. A16 Akıllı Cep Telefonu 9.350 TL olurken Elektrikli Tek Gözlü Ocak 799 TL, Diş Fırçası Çeşitleri ise 690 TL’den satışa sunulacak. BİM markette 65 İnç Ultra HD Google Televizyon 32.990 TL’yle kataloğun en pahalı ürünü olurken daha düşük bütçeye hitap eden 43 İnç Full HD Qled Televizyon ise 13.490 TL etiket fiyatıyla raflarda olacak. Mutfakların vazgeçilmezi Beyaz Cam Set Üstü Ocak 3.490 TL, Sürgülü Aspiratör ise 1.590 TL’den satışa sunulacak. Ev dostu olarak bilienen Elektrikli Tek Göz Ocak ise 799 TL’den reyonlarda yerini alıyor. Peki BİM’de bu cuma neler var? İşte, BİM 6-13 Şubat 2026 aktüel kataloğu ve fiyat listesi…

BİM 6 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU SATIŞA ÇIKTI

55 İnç Framaless Ultra HD Qled Google Televizyon 16.900 TL

43 İnç Full Hd Google Televizyon 9.290 TL

Kablosuz Kulaküstü Bluetooth Kulaklık 749 TL

Dijital Kamera ve Fotoğraf Makinesi 1.750 TL

Yaka Mikrofonu 649 TL

Akıllı Saat 299 TL

Akıllı Bileklik 299 TL

Kablosuz Kulaküstü Kulaklık 649 tl

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.990 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.500 TL

İstasyonlu Ütü 3.450 TL

Mini Ütü 699 TL

Közde Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.590 TL

Personel Blender 999 TL

Çay Makinesi 1.490 TL

Dikey Süpürge 1.390 TL

Üflemeli Saç Şekillendirme Seti 1.590 TL

Saç Maşası 790 TL

Saç Kurutma Makinesi 790 TL

Elektrikli Diş Fırçası 899 TL

Metal Katlanır Ayaklı Yer Sofrası 499 TL

Katlanır Masa 549 TL

BİM 13 ŞUBAT CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

65 İnç Ultra HD Google Televizyon 32.990 TL

43 İnç Full Hd Qled Televizyon 13.490 TL

A16 4GB/128 GB Cep Telefonu 9.350 TL

Beyaz Cam Set Üstü Ocak 3.490 TL

Sürgülü Aspiratör 1.590 TL

Elektrikli Tek Gözlü Ocak 799 TL

El Blenderı Siyah 790 TL

Saç ve Sakal Tıraş Makinesi 649 TL

Siyah Nokta Temizleyici 329 TL

Şarjlı Kaş Düzeltici 450 TL

Şarjlı El Ayak Bakım Seti 290 TL

Diş Fırçası Çeşitleri 690 TL

Led Işıklı Ayna 175 TL

Led Işıklı Cımbız 99 TL

Yüz Masaj Cihazı 699 TL

Yüz ve Boyun Bakım Cihazı 590 TL

Spinmix Doğrayıcı 1.190 TL

Çiçek Bloklar 249 TL

Jel Tükenmez Kalem 69 TL

Pelüş Okul Çantası 329 TL

Ahşap Langırt Oyunu 799 TL

Yumak çeşitleri 99-119 TL

Çelik Sahan Seti 1.150 TL

Çelik Tencere 569 TL

Çelik Karnıyarık Tencere 719 TL

Kapaklı Kavurma Sacı 529 TL

Kancalı Askı Raylı Sepet 179 TL

Yoğurt Süzme Kabı 229 TL

Banyo Seti 149 TL

Çekmece İçi Organizer Set 119 TL