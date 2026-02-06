BİM 6-13 Şubat aktüel ürünler kataloğu 2026! Mini ütü, blender, çay makinesi, saç maşası ve dikey süpürge geliyor

Kategoriler
BİM 6-13 Şubat aktüel ürünler indirimleri tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki hafta cuma günü cam set üstü ocaktan, aspiratöre, doğrayıcıdan, kaş düzelticisine onlarca farklı kategoride ürün merakla bekleniyor. A16 Akıllı Cep Telefonu 9.350 TL olurken Elektrikli Tek Gözlü Ocak 799 TL, Diş Fırçası Çeşitleri ise 690 TL’den satışa sunulacak. BİM markette 65 İnç Ultra HD Google Televizyon 32.990 TL’yle kataloğun en pahalı ürünü olurken daha düşük bütçeye hitap eden 43 İnç Full HD Qled Televizyon ise 13.490 TL etiket fiyatıyla raflarda olacak. Mutfakların vazgeçilmezi Beyaz Cam Set Üstü Ocak 3.490 TL, Sürgülü Aspiratör ise 1.590 TL’den satışa sunulacak. Ev dostu olarak bilienen Elektrikli Tek Göz Ocak ise 799 TL’den reyonlarda yerini alıyor. Peki BİM’de bu cuma neler var? İşte, BİM 6-13 Şubat 2026 aktüel kataloğu ve fiyat listesi…
55 İnç Framaless Ultra HD Qled Google Televizyon 16.900 TL
43 İnç Full Hd Google Televizyon 9.290 TL
Kablosuz Kulaküstü Bluetooth Kulaklık 749 TL
Dijital Kamera ve Fotoğraf Makinesi 1.750 TL
Yaka Mikrofonu 649 TL
Akıllı Saat 299 TL
Akıllı Bileklik 299 TL
Kablosuz Kulaküstü Kulaklık 649 tl
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.990 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.500 TL
İstasyonlu Ütü 3.450 TL
Mini Ütü 699 TL
Közde Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.590 TL
Personel Blender 999 TL
Çay Makinesi 1.490 TL
Dikey Süpürge 1.390 TL
Üflemeli Saç Şekillendirme Seti 1.590 TL
Saç Maşası 790 TL
Saç Kurutma Makinesi 790 TL
Elektrikli Diş Fırçası 899 TL
Metal Katlanır Ayaklı Yer Sofrası 499 TL
Katlanır Masa 549 TL
65 İnç Ultra HD Google Televizyon 32.990 TL
43 İnç Full Hd Qled Televizyon 13.490 TL
A16 4GB/128 GB Cep Telefonu 9.350 TL
Beyaz Cam Set Üstü Ocak 3.490 TL
Sürgülü Aspiratör 1.590 TL
Elektrikli Tek Gözlü Ocak 799 TL
El Blenderı Siyah 790 TL
Saç ve Sakal Tıraş Makinesi 649 TL
Siyah Nokta Temizleyici 329 TL
Şarjlı Kaş Düzeltici 450 TL
Şarjlı El Ayak Bakım Seti 290 TL
Diş Fırçası Çeşitleri 690 TL
Led Işıklı Ayna 175 TL
Led Işıklı Cımbız 99 TL
Yüz Masaj Cihazı 699 TL
Yüz ve Boyun Bakım Cihazı 590 TL
Spinmix Doğrayıcı 1.190 TL
Çiçek Bloklar 249 TL
Jel Tükenmez Kalem 69 TL
Pelüş Okul Çantası 329 TL
Ahşap Langırt Oyunu 799 TL
Yumak çeşitleri 99-119 TL
Çelik Sahan Seti 1.150 TL
Çelik Tencere 569 TL
Çelik Karnıyarık Tencere 719 TL
Kapaklı Kavurma Sacı 529 TL
Kancalı Askı Raylı Sepet 179 TL
Yoğurt Süzme Kabı 229 TL
Banyo Seti 149 TL
Çekmece İçi Organizer Set 119 TL