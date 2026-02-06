İşçi servisi bahçe duvarına çarptı! Feci kazada 14 yaralı var

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde sabah saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Camiliören köyü yakınları oldu.

Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan 35 yaşındaki Recep A. idaresindeki minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçenin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtaki işçiler savrulurken kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Kazanın çevredekiler tarafından yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Aksaray ve Nevşehir'deki hastanelere sevk edildi.

Öte yandan jandarma ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi alarak, inceleme başlattı.