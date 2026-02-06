İstanbul barajlarında son durum! Doluluk oranında büyük yükseliş

İstanbul’da son haftalarda etkili olan yağışlar, barajlardaki su seviyesinin büyük bir oranda yükseltti.

ARALIK AYINDA YÜZDE 17'YE KADAR DÜŞMÜŞTÜ

İSKİ tarafından güncel olarak yayımlanan verilere göre; aralık ayında yüzde 17,12 seviyelerine kadar düşen baraj doluluk oranları, 6 Şubat Şubat itibarıyla yüzde 34,2'ye ulaştı.

SON 2 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

İSKİ'nin verilerinde 06 Şubat 2026 tarihli baraj doluluk oranının yıllara göre karşılaştırıldığında pek iç açıcı bir tablo ortaya çıkmadı. Geçtiğimiz 2 yıla göre aynı tarihte baraj doluluk oranı çok ama çok altında.