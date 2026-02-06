Menü Kapat
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

İstanbullar dikkat! AKOM tarih vererek uyardı: Sıcaklık birden düşecek

İBB Afet İşleri Dairesi (AKOM), İstanbul için güncel hava durumu raporunu yayımladı. Sıcaklıkların birkaç gün boyunca 12 ila 14 derece arasında seyredeceğini bildiren AKOM, ilerleyen güncelerde sıcaklıkların bir anda düşeceğini aktardı. Hem ani sıcaklık düşüşü hem de yağmur için tarih veren AKOM, İstanbulluları uyardı.

İstanbullar dikkat! AKOM tarih vererek uyardı: Sıcaklık birden düşecek
Baran Aksoy
GİRİŞ:
06.02.2026
09:23
GÜNCELLEME:
06.02.2026
09:36

Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (), hafta boyunca İstanbul'da parçalı, yer yer çok bulutlu ve yağmurlu bir havanın hakim olacağını bildirdi.

YENİ HAFTAYLA BİRLİKTE SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Hafta sonu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde 12 ila 14 derecelerde seyredeceğini aktaran AKOM, yeni haftayla birlikte sıcaklıkların 10 derecenin altına düşeceğini bildirdi.

İstanbullar dikkat! AKOM tarih vererek uyardı: Sıcaklık birden düşecek

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

AKOM'un açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Hafta boyunca havada parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken aralıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu 12–14°C’ler aralığında mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıkların yeni hafta başı (Pazartesi) itibari ile 10°C’lerin altına gerileyeceği öngörülüyor"

İstanbullar dikkat! AKOM tarih vererek uyardı: Sıcaklık birden düşecek

İSTANBUL HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

İşte AKOM'un İstanbul için yayımladığı 1 haftalık raporu...

07.02.2026 – CUMARTESİ

  • Min: 8°C – Max: 14°C
  • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
  • Yağış Miktarı: 2–5 kg arası

08.02.2026 – PAZAR

  • Min: 7°C – Max: 12°C
  • Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
  • Yağış Miktarı: 3–7 kg arası

09.02.2026 – PAZARTESİ

  • Min: 5°C – Max: 10°C
  • Parçalı ve çok bulutlu, yerel yağmurlu
  • Yağış Miktarı: 1–2 kg arası
İstanbullar dikkat! AKOM tarih vererek uyardı: Sıcaklık birden düşecek

10.02.2026 – SALI

  • Min: 3°C – Max: 7°C
  • Çok bulutlu, yerel yağmurlu
  • Yağış Miktarı: 1–2 kg arası

11.02.2026 – ÇARŞAMBA

  • Min: 3°C – Max: 9°C
  • Parçalı ve çok bulutlu
  • Yağış: Beklenmiyor

12.02.2026 – PERŞEMBE

  • Min: 5°C – Max: 12°C
  • Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
  • Yağış Miktarı: 3–10 kg arası

https://x.com/ibbAkom/status/2019652725643047282

