İstanbullar dikkat! AKOM tarih vererek uyardı: Sıcaklık birden düşecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hafta boyunca İstanbul'da parçalı, yer yer çok bulutlu ve yağmurlu bir havanın hakim olacağını bildirdi.

YENİ HAFTAYLA BİRLİKTE SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Hafta sonu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde 12 ila 14 derecelerde seyredeceğini aktaran AKOM, yeni haftayla birlikte sıcaklıkların 10 derecenin altına düşeceğini bildirdi.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

AKOM'un açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Hafta boyunca havada parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu 12–14°C’ler aralığında mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıkların yeni hafta başı (Pazartesi) itibari ile 10°C’lerin altına gerileyeceği öngörülüyor"

İSTANBUL HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

İşte AKOM'un İstanbul için yayımladığı 1 haftalık hava durumu raporu...

07.02.2026 – CUMARTESİ

Min: 8°C – Max: 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Yağış Miktarı: 2–5 kg arası

08.02.2026 – PAZAR

Min: 7°C – Max: 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Yağış Miktarı: 3–7 kg arası

09.02.2026 – PAZARTESİ

Min: 5°C – Max: 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel yağmurlu

Yağış Miktarı: 1–2 kg arası

10.02.2026 – SALI

Min: 3°C – Max: 7°C

Çok bulutlu, yerel yağmurlu

Yağış Miktarı: 1–2 kg arası

11.02.2026 – ÇARŞAMBA

Min: 3°C – Max: 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

Yağış: Beklenmiyor

12.02.2026 – PERŞEMBE

Min: 5°C – Max: 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Yağış Miktarı: 3–10 kg arası

