İstanbullar dikkat! AKOM tarih vererek uyardı: Sıcaklık birden düşecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hafta boyunca İstanbul'da parçalı, yer yer çok bulutlu ve yağmurlu bir havanın hakim olacağını bildirdi.
Hafta sonu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde 12 ila 14 derecelerde seyredeceğini aktaran AKOM, yeni haftayla birlikte sıcaklıkların 10 derecenin altına düşeceğini bildirdi.
AKOM'un açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Hafta boyunca havada parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu 12–14°C’ler aralığında mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıkların yeni hafta başı (Pazartesi) itibari ile 10°C’lerin altına gerileyeceği öngörülüyor"
İşte AKOM'un İstanbul için yayımladığı 1 haftalık hava durumu raporu...
07.02.2026 – CUMARTESİ
08.02.2026 – PAZAR
09.02.2026 – PAZARTESİ
10.02.2026 – SALI
11.02.2026 – ÇARŞAMBA
12.02.2026 – PERŞEMBE