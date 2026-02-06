Michelangelo'nun çıplak ayak çizimi beklenilenin 20 katına satıldı! Satış rekoru kırdı

Michelangelo'nun tebeşirle çizdiği, bir adamın çıplak ayağını tasvir eden minik bir resim satış rekoru kırdı. New York'taki bir müzayedede satışa sunulan ayak çizimi, 27,2 milyon dolara alıcı buldu. Müzayede evinin verilerine göre sanatçının bugüne kadar satılan en pahalı eseri oldu.

New York Post'un haberine göre, Michelangelo'nun sadece 13 santimlik bu eseri, 16. yüzyılda Roma'daki Sistine Şapeli'nin tavanına figürler çizen efsanevi Rönesans ustasına poz veren bir erkek modelin ayağını tasvir ettiğine inanılıyor.

Sanat çevrelerinin beklediğinin neredeyse 20 katına satılan bu eseri kimin aldığı ise açıklanmadı.

BÜYÜKANNEDEN MİRAS KALDI

New York Post'un haberine göre, çizimi 2002 yılında büyükannesinden miras aldığını söyleyen satıcı, çizimin resmini Damen'e gönderdi. Sahibi, çizimin en azından 1700'lü yılların sonlarından beri ailesinde olduğunu söyledi. Güvenlik nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen adam, eski ustaların çizimleri ve baskılarının ünlü koleksiyoncusu, 18. yüzyıl İsviçreli diplomat Armand Francois Louis de Mestral de Saint-Saphorin'in doğrudan soyundan geliyor.